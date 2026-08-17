रामनगर में बाघ का खौफ: टाइगर रिजर्व से सटे गांव में आबादी के पास से घोड़े को खींच ले गया टाइगर, Video वायरल

जागरण संवाददाता, रामनगर। कार्बेट टाइगर रिजर्व के जंगल से सटे ढिकुली गांव में आबादी के समीप से बाघ घोड़े को खींच ले गया। इससे लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों के शोर मचाने के बाद भी बाघ घोड़े को जंगल की ओर घसीटकर ले जाता रहा और फिर झाड़ियों में ओझल हो गया।

इस क्षेत्र में पहले भी बाघ गायों व एक बैल पर हमला कर चुका है। कार्बेट टाइगर रिजर्व के जंगल के किनारे ढिकुली गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे झुलापुल के समीप मैदान में एक घोड़ा खड़ा था। इस बीच झाड़ियों से निकलकर आए बाघ ने घोड़े पर हमला कर दिया।