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रामनगर में बाघ का खौफ: टाइगर रिजर्व से सटे गांव में आबादी के पास से घोड़े को खींच ले गया टाइगर, Video वायरल

By Digital Desk Edited By: Shiv Govind Mishraa
Updated: Mon, 17 Aug 2026 05:59 PM (IST)

कार्बेट टाइगर रिजर्व से सटे ढिकुली गांव में एक बाघ आबादी के पास से घोड़े को खींचकर जंगल ले गया, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। यह बाघ पहले भी इस क्षेत्र में मवेशियों पर हमला कर चुका है, जिससे वन्यजीव-मानव संघर्ष की चिंता बढ़ गई है।

HighLights

  1. बाघ ढिकुली गांव से घोड़े को खींच ले गया।

  2. ग्रामीणों में हड़कंप, पहले भी मवेशियों पर हमला।

  3. कार्बेट टीम मौके पर पहुंची, वन्यजीव संघर्ष जारी।

जागरण संवाददाता, रामनगर। कार्बेट टाइगर रिजर्व के जंगल से सटे ढिकुली गांव में आबादी के समीप से बाघ घोड़े को खींच ले गया। इससे लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों के शोर मचाने के बाद भी बाघ घोड़े को जंगल की ओर घसीटकर ले जाता रहा और फिर झाड़ियों में ओझल हो गया।

इस क्षेत्र में पहले भी बाघ गायों व एक बैल पर हमला कर चुका है। कार्बेट टाइगर रिजर्व के जंगल के किनारे ढिकुली गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे झुलापुल के समीप मैदान में एक घोड़ा खड़ा था। इस बीच झाड़ियों से निकलकर आए बाघ ने घोड़े पर हमला कर दिया।

घोड़े को खींचकर ले गया बाघ

इसके बाद वह घोड़े का गला पकड़कर उसे खींचकर ले जाने लगा। उधर, खड़े लोगों और बच्चों ने शोर मचाया। लेकिन बाघ तेजी से घोड़े को खींचकर कार्बेट के जंगल की ओर झाड़ियों में ले गया। जहां पर बाघ ने हमला किया उसी के समीप रामनगर वन प्रभाग के जंगल की सीमा भी पड़ती है।

लोगों की सूचना पर कार्बेट टाइगर रिजर्व के सर्पदुली रेंज की टीम मौके पर पहुंची। लोगों ने घटना स्थल दिखाया। इसके बाद इस क्षेत्र में पहले भी बाघों की मौजूदगी देखी गई है।

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बाघ ग्रामीणों की ओर से छोड़े गए गए आसान शिकार गाय, घोड़े व कुत्तों पर हमला कर उन्हें अपना निवाला बनाता है। आसान शिकार मिलने की वजह से बाघ जंगल के किनारे आबादी सीमा में ही मंडराता रहता है।