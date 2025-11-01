हिंदू किशोरी से दुष्कर्म कर वीडियो किया वायरल, तीन युवक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रामनगर। हिंदू नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई कर रही है। इस मामले का चौथा आरोपित हत्या के प्रयास के एक मामले में पहले से जेल में बंद है।

किशोरी की मां ने पुलिस को 27 अक्टूबर को तहरीर दी थी। जिसमें बताया गया था कि उसकी पुत्री के साथ फरमान नाम के युवक ने दुष्कर्म किया था। फरमान के साथ उसके दोस्त भी थे। आरोपितों ने उसकी बेटी की वीडियो भी इंटरनेट में वायरल कर दी थी।हालांकि पुलिस के मुताबिक मामला पांच छह माह पुराना था। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू करते हुए आरोपित फरमान, जीशान व शोएब के विरुद्ध पाक्सो व दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।