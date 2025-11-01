हिंदू किशोरी से दुष्कर्म कर वीडियो किया वायरल, तीन युवक गिरफ्तार
हिंदू नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी की मां ने पुलिस को 27 अक्टूबर को तहरीर दी थी।
जागरण संवाददाता, रामनगर। हिंदू नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई कर रही है। इस मामले का चौथा आरोपित हत्या के प्रयास के एक मामले में पहले से जेल में बंद है।
किशोरी की मां ने पुलिस को 27 अक्टूबर को तहरीर दी थी। जिसमें बताया गया था कि उसकी पुत्री के साथ फरमान नाम के युवक ने दुष्कर्म किया था। फरमान के साथ उसके दोस्त भी थे। आरोपितों ने उसकी बेटी की वीडियो भी इंटरनेट में वायरल कर दी थी।हालांकि पुलिस के मुताबिक मामला पांच छह माह पुराना था। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू करते हुए आरोपित फरमान, जीशान व शोएब के विरुद्ध पाक्सो व दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
एसएसपी के निर्देशन में पुलिस टीम बनाकर आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर फरमान पुत्र जराफत हुसैन, जीशान पुत्र अब्दुल रहमान व शोएब पुत्र शरीफ अहमद को हाइडिल गेट चिल्किया से गिरफ्तार किया है। आरोपितों से पूछताछ की गई। पुलिस का कहना है कि इस मामले में चौथा आरोपित फरदीन भी है। वह हत्या के प्रयास के मामले में जेल बंद है। मुख्य आरोपित फरमान है। एक ने वीडियो बनाई जबकि अन्य वहां खड़े थे।
