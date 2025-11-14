इस बार सर्दियों में जमकर बरसेंगे मेघ, पहाड़ों पर होगी भारी बर्फबारी; ये है मौसम विभाग का अनुमान

जागरण संवादाता, नैनीताल। इस बार की सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ क्या रंग दिखाएगा, उसका पता दिसंबर व जनवरी में चलेगा, लेकिन मौसम विभाग ने इस बार सर्दियों अच्छी बारिश के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है। इधर, गुरुवार को मौसम शुष्क रहा और दिन में गर्मी, तो शाम को कड़ाके की ठंड महसूस की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौसम विभाग देहरादून के मौसम विज्ञानी डा. रोहित थपलियाल ने बताया कि इस बार की सर्दी पिछले साल की तरह सूखी नहीं रहने वाली है। सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मेघों के जमकर बरसने की संभावना है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात होगा और मैदानी हिस्सों में भी पानी बरसने की संभावना रहेगी। नैनीताल और मुक्तेश्वर सरीखे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अच्छी बर्फबारी हो सकती है। इस बीच मौसम साफ रहने के दौरान राज्य कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना रहेगी।