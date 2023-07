सीसीटीवी से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। आइजी कुमाऊं डा. नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि कंट्रोल रूम में एक एएसआइ और एक हेड कांस्टेबल की नियुक्ति की जा रही है। इनका काम सिर्फ यातायात का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने की होगी। सीसीटीवी के जरिये बगैर हेलमेट ट्रिपलिंग करने या अन्य तरह से यातायात नियम तोड़ने वालों की निगरानी की जाएगी।

स्पेशल साॅफ्टवेयर से रहेगी शहर पर नजर; असलहा रखा तो जाओगे जेल

