उत्तराखंड के हल्द्वानी के हाल: गांव में सड़क नहीं, बीमार मां को एक किमी पीठ पर लाद अस्पताल पहुंचा बेटा

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। फतेहपुर से जुड़े नवाड़ सैलानी गांव में सड़क नहीं होने के कारण बेटे को बीमार मां को एक किमी तक पीठ पर लादकर लाना पड़ा। बरसात के बीच बीमार महिला और बेटे दोनों को सिस्टम के दिए दर्द से गुजरना पड़ा।

फतेहपुर से जुड़े नवाड़ सैलानी गांव में एक किमी सड़क आज तक नहीं बनी। वनभूमि के विवाद कारण 60 परिवारों को पैदल ही आना जाना पड़ता। स्थानीय निवासी दुर्गा देवी जोशी के बीमार होने पर उनका बेटा गौरव किसी तरह पीठ पर लाद उन्हें सड़क तक लाया।