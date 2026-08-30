उत्तराखंड के हल्द्वानी के हाल: गांव में सड़क नहीं, बीमार मां को एक किमी पीठ पर लाद अस्पताल पहुंचा बेटा
फतेहपुर के नवाड़ सैलानी गांव में सड़क न होने के कारण एक बेटे को अपनी बीमार मां को एक किलोमीटर तक पीठ पर लादकर अस्पताल पहुंचाना पड़ा।
HighLights
नवाड़ सैलानी गांव में एक किमी सड़क का अभाव
बेटे ने बीमार मां को पीठ पर लादकर पहुंचाया सड़क तक
वनभूमि विवाद के कारण 60 परिवार प्रभावित
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। फतेहपुर से जुड़े नवाड़ सैलानी गांव में सड़क नहीं होने के कारण बेटे को बीमार मां को एक किमी तक पीठ पर लादकर लाना पड़ा। बरसात के बीच बीमार महिला और बेटे दोनों को सिस्टम के दिए दर्द से गुजरना पड़ा।
फतेहपुर से जुड़े नवाड़ सैलानी गांव में एक किमी सड़क आज तक नहीं बनी। वनभूमि के विवाद कारण 60 परिवारों को पैदल ही आना जाना पड़ता। स्थानीय निवासी दुर्गा देवी जोशी के बीमार होने पर उनका बेटा गौरव किसी तरह पीठ पर लाद उन्हें सड़क तक लाया।
इसके बाद गाड़ी से मुखानी स्थित निजी अस्पताल में उपचार को पहुंचे । गौरव के अनुसार सालों से ग्रामीण इस संकट से गुजर रहे हैं। उसके बावजूद जनप्रतिनिधि और विभाग सुनने को तैयार नहीं है।