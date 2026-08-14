उत्तराखंड में युवती के साथ दुकानदार ने की छेड़छाड़, छोटी बहन बनी मर्दानी; ठिकाना लगाया दिमाग

जागरण संवाददाता, रामनगर। अमगढ़ी क्षेत्र में युवती के साथ छेड़खानी व जातिसूचक शब्द कहने का मामला सामने आया है। दुकानदार की इस हरकत का छोटी बहन ने विरोध किया। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस से आरोपित की शिकायत की। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

घटना दो दिन पुरानी है, बताया जाता है कि 11 अगस्त को कोटाबाग ब्लाक के अमगढ़ी क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती अपनी छोटी बहन के साथ गांव के ही एक दुकान में सामान खरीदने के लिए गई थी।

छोटी बहन ने किया विरोध

आरोप है कि सामान लेने के दौरान दुकानदार ने युवती को भीतर बुलाकर उसके साथ छेड़खानी की। दुकानदार की इस हरकत का विरोध युवती की छोटी बहन ने किया।

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इसके बाद युवती किसी तरह दुकान से बाहर निकली। इस दौरान आरोपित ने किसी को घटना की जानकारी देने पर युवती को धमकाया। उसने अपने स्वजन को घटना की जानकारी दी।

कोतवाल सुशील कुमार ने पीड़िता से भी घटना की जानकारी ली। कहा कि आरोपित दुकानदार महेश चंद्र नैनवाल के विरुद्ध तहरीर के आधार पर पुलिस ने छेड़खानी व एससी-एसटी की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

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