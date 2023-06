Nainital News: गौला बाईपास पर तीनपानी के पास युवक का शव मिलने से सनसनी, पर्यावरण कालोनी का रहने वाला था मृतक

गौला बाईपास पर तीनपानी के पास युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव की शिनाख्त कर ली है। गुरुवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि तीनपानी के पास शव पड़ा हुआ है। शिनाख्त के लिए आसपास के थानों में सूचना देने पर पता चला कि आवास विकास स्थित पर्यावरण कालोनी निवासी 28 वर्षीय अर्जुन सिंह लापता है।

गौला बाईपास पर तीनपानी के पास युवक का शव मिलने से सनसनी

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: गौला बाईपास पर तीनपानी के पास युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव की शिनाख्त कर ली है। सीसीटीवी फुटेज में युवक लड़खड़ाकर सड़क पर गिरता हुआ दिख रहा है। गुरुवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि तीनपानी के पास शव पड़ा हुआ है। इस पर बनभूलपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और शिनाख्त के प्रयास किए। मृतक की जेब में कोई दस्तावेज नहीं मिला। आसपास के थानों में सूचना देने पर पता चला कि आवास विकास स्थित पर्यावरण कालोनी निवासी 28 वर्षीय अर्जुन सिंह लापता है। उसके स्वजनों ने शव की शिनाख्त की। थानाध्यक्ष नीरज भाकुनी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में मृतक लड़खड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत के कारणों का पता चलेगा।

