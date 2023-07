Nainital Metropole क्षेत्र में धारा 144 लागू, शत्रु संपत्ति से अतिक्रमण हटाने को जिला प्रशासन ने कसी कमर

Nainital Metropole Area शहर के मेट्रोपोल स्थित शत्रु संपत्ति से अतिक्रमण हटाने को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। मेट्रोपाेल परिसर व उसके आसपास सौ मीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिससे क्षेत्रवासियों में हड़कंप मचा हुआ है। क्षेत्र में खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हैं जो पल पल की अपडेट ले रही हैं।

