रामनगर में पहली बार दिखा उत्तराखंड का दुर्लभ पक्षी स्पोटेड फ्लाईकैचर, हैदराबाद के पर्यटक के कैमरे में हुआ कैद

त्रिलोक रावत, रामनगर। कार्बेट व बाहरी वन प्रभागों के जंगल बाघों के लिए ही नहीं बल्कि पक्षियों के लिए भी जाने जाते हैं। यहां ऐसे दुर्लभ पक्षी भी दिखाई देते हैं जो देश दुनिया के पक्षी प्रेमियों के लिए खास होते हैं। ऐसा ही एक स्पोटेड फ्लाईकैचर दुर्लभ पक्षी तराई पश्चिमी वन प्रभाग के हाथीडगर पर्यटन जोन में पहली बार नजर आया है।

हाथीडगर पर्यटन जोन में सफारी के दौरान तीन अक्टूबर को हैदराबाद से आए पर्यटक शिवा एन कुमार ने प्रकृतिविद मो. नफीस के साथ इस दुर्लभ स्पोटेड फ्लाईकैचर पक्षी को देखा। पर्यटक शिवा एन कुमार ने इस खास पल को अपने कैमरे में कैद किया।

नफीस ने बताया कि रामनगर में कार्बेट, रामनगर वन प्रभाग व तराई पश्चिम वन प्रभाग के जंगल में पहले कभी नहीं दिखा है। इसका मिलना निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण रिकार्ड है। प्रकृति संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा और संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट जारी करने वाला आईयूसीएन ने अपनी रेड लिस्ट में इसे अभी कम चिंताजनक की श्रेणी में रखा है।

भारत में मार्ग प्रवासी के रूप में ठहरता है स्पोटेड फ्लाईकैचर रामनगर: यूरोपीय देशों ठंड शुरू होती है और कीड़े मकोड़े कम होने लगते हैं, यह सैकड़ों किलोमीटर की लंबी और कठिन यात्रा तय करके अफ्रीका के महाद्वीप के गर्म देशों की ओर चला जाता है। यात्रा के दौरान आते जाते यह भारत के पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मार्ग प्रवासी के रूप में कुछ समय ठहरता है।