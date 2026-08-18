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बाघ की दहाड़ से ज्यादा खतरनाक साबित हो रही सांप की फुंकार, गई चार लोगों की जान

By Lalit Mohan Belwal Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Tue, 18 Aug 2026 04:04 PM (IST)

रामनगर वन प्रभाग में पिछले पांच वर्षों में बाघों के हमलों से ज्यादा सांप के काटने की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें चार लोगों की जान गई है।

इस तस्वीर का उपयोग सांकेतिक रूप में किया गया है।

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जागरण संवाददाता, रामनगर। गर्मी और उमस के सीजन में अब बांघ की दहाड़ से ज्यादा खतरनाक सांप की फुंकार बन रही है। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में मानव-वन्यजीव संघर्ष की कुल 73 घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें 52 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि सर्पदंश यानी सांप के काटने की 36 घटनाएं दर्ज हुई हैं।

इसमें से चार लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसमें से कुल 32 लोगों को मुआवजा भी दिया गया था। रामनगर वन प्रभाग के उप प्रभागीय वनाधिकारी अंकित बडोला ने बताया कि बाघों से ज्यादा सर्पदंश की घटनाएं ज्यादा हुई हैं। बरसात के समय ध्यान रखना चाहिए।

पहले से ही चार मरीजों का चल रहा इलाज
हल्द्वानी : एसटीएच के विभिन्न वार्डों में सर्पदंश के चार मरीज भर्ती हैं। इसमें एक 16 वर्षीय बालक खटीमा से आठ अगस्त को भर्ती हुआ था। दूसरा चोरगलिया निवासी 45 वर्षीय मरीज 13 अगस्त को कोबरा के काटने के बाद से आया है। तीसरा मरीज 30 वर्षीय है, जिसे बाजपुर से 16 अगस्त को इलाज के लिए लाया गया था। चौथा मरीज 60 वर्षीय महिला है, जो 16 अगस्त से भर्ती है। इनके पैर में सांप ने काटा था।

झाड़-फूंक के चलते गुर्दे को हुआ नुकसान
एक हफ्ते पहले खैरना से एक 35 वर्षीय व्यक्ति सांप के काटने के बाद अस्पताल पहुंचे। वह सर्पदंश की घटना के तीन दिन बाद अस्पताल पहुंचे। तब तक वह झाड़-फूंक कर रहे थे। इस वजह से उनके गुर्दे को गंभीर नुकसान पहुंचा।

हल्दूचौड़ की महिला का गुर्दा हुआ खराब
पांच दिन पहले हल्दूचौड़ से सांप के काटने से पीड़ित एक महिला अस्पताल पहुंचीं। उन्हें सड़क पर रात के समय अचानक सांप ने काट दिया था। वह पहले स्थानीय स्तर पर झाड़-फूंक के माध्यम से इलाज कराने में रही, इससे देरी हुई। उनके गुर्दे को भी नुकसान पहुंचा है।

सांप के काटने के बाद यह करें

  • हड़बड़ाएं नहीं और पीड़ित को भी भरोसा दिलाएं
  • घाव को कसकर न बांधें, कपड़े से हल्का ढकें
  • मरीज को अस्पताल लाते वक्त चोट को न हिलाएं
  • ऐसे अस्पताल में भर्ती करें, जहां वेंटिलेटर हो
  • जल्द से जल्द एंटी स्नेक वैनम इंजेक्शन लगवाएं