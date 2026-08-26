क्या इस बार भी रक्षाबंधन पर रहेगा भद्रा का साया? कब राखी बांध सकेंगी बहनें? ये है शुभ मुहूर्त

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। इस वर्ष श्रावणी उपाकर्म और रक्षाबंधन का महापर्व 28 अगस्त को अत्यंत शुभ संयोग में मनाया जाएगा। इस बार पूर्णिमा तिथि सूर्योदय से लेकर सुबह 9:48 बजे तक रहेगी।

उदय व्यापिनी पूर्णिमा पूरी तरह भद्रा रहित है इसलिए सूर्योदय से लेकर पूरे दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकेंगी। हालांकि, सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा।

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ज्योतिषाचार्य डा. नवीन जोशी ने बताया कि सनातन धर्म में श्रावणी उपाकर्म का विशेष महत्व है। पूर्णिमा तिथि में ऋषि तर्पण, नया जनेऊ धारण और रक्षा प्रतिष्ठा करना सूर्योदय से प्रातः 9:48 बजे तक सर्वोत्तम माना गया है। इस दौरान महासंकल्प, गणेश पूजन और अरुंधती सहित सप्तऋषियों के पूजन के बाद विधिवत प्रतिष्ठापित जनेऊ धारण किया जाएगा।