शिक्षिका की नौकरी छोड़ी, अब ₹40 लाख का टर्नओवर, मिलिए हल्द्वानी की आत्मनिर्भर उद्यमी दीपा लोशाली से

गौरव तिवारी, हल्द्वानी (नैनीताल)। उत्तराखंड की देवभूमि में महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिखी जा रही है। कभी स्कूल में शिक्षिका की नौकरी करने वाली हल्द्वानी के फत्तावंगर क्षेत्र की दीपा लोशाली आज अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। उन्होंने नौकरी छूटने के बाद घर बैठने के बजाय स्वावलंबन का रास्ता चुना और 'शुभ स्वयं सहायता समूह' की शुरुआत की।

आज दीपा लोशाली न केवल खुद आर्थिक रूप से मजबूत हुई हैं, बल्कि अपने समूह और व्यक्तिगत यूनिट के माध्यम से ₹40 लाख का टर्नओवर हासिल कर अन्य ग्रामीण महिलाओं को भी रोजगार प्रदान कर रही हैं। टीचिंग से एंटरप्रेन्योरशिप तक का सफर

दीपा बताती हैं कि शुरुआत में वे टीचिंग के पेशे से जुड़ी हुई थीं। कुछ पारिवारिक और व्यक्तिगत कारणों से नौकरी छूट जाने के बाद उन्होंने घर की चारदीवारी तक सीमित रहने के बजाय कुछ नया करने की ठानी।

साल 2019 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) से जुड़कर उन्होंने 'शुभ स्वयं सहायता समूह' की नींव रखी, जिसमें उनके साथ 8 महिलाएं जुड़ीं। शुरुआती दौर और ट्रेनिंग: खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, एनआरएलएम और आरसेटी (RSETI) जैसे सरकारी ट्रेनिंग सेंटरों से उन्होंने व उनकी टीम ने अचार, मोमबत्ती, धूपबत्ती और खाद्य प्रसंस्करण की ट्रेनिंग ली। पंतनगर विश्वविद्यालय के पोस्ट हार्वेस्ट डिपार्टमेंट और खाद्य प्रसंस्करण विभाग से ट्रेनिंग लेकर अपना काम शुरू किया।

सरस मार्केट से शुरुआत: ट्रेनिंग के बाद महिलाओं ने उत्पाद बनाकर हल्द्वानी के स्थानीय 'सरस मार्केट' में बेचना शुरू किया, जहां से उन्हें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तेल, मसाले, आटा और 'श्री अन्न' (मिलेट्स) का कारोबार

स्थानीय स्तर पर मांग बढ़ने के बाद दीपा ने अपने व्यवसाय का विस्तार किया। उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत ₹20 लाख का लोन लेकर अपनी एक पर्सनल प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की, जिस पर सरकार से 35% सब्सिडी भी मिली। इसके बाद PM-FME योजना के तहत भी ₹10-12 लाख का लोन लेकर मिलेट्स प्रसंस्करण की मशीनरी लगाई।

प्रमुख उत्पाद

उनकी यूनिट में पीली सरसों का शुद्ध तेल, शुद्ध पहाड़ी पिसे मसाले (हल्दी, धनिया), अचार और विभिन्न प्रकार की हस्तनिर्मित व पारंपरिक बड़ियां तैयार की जाती हैं। 8-9 तरह के मिलेट्स (श्री अन्न) आटे

स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता को देखते हुए वे मडुआ (रागी), ज्वार, बाजरा, जौ, चना, मक्का और मल्टीग्रेन/मल्टीमिलेट्स आटे का भी उत्पादन कर रही हैं। उत्पादन और टर्नओवर: पर्सनल यूनिट और समूहों का काम मिलाकर आज उनका कुल टर्नओवर लगभग ₹40 लाख तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय मंचों और प्रदर्शनियों में मिला सम्मान दीपा के उत्पादों की शुद्धता और ऑर्गेनिक गुणवत्ता की वजह से उनके उत्पादों की मांग केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं है। दिल्ली के प्रसिद्ध ट्रेड फेयर, बॉम्बे के कौतिक मेले और लखनऊ की बड़ी प्रदर्शनियों में उनके उत्पादों के स्टॉल लग चुके हैं। उनके उत्पाद स्थानीय आउटलेट्स के साथ-साथ एनआरएलएम के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी ग्राहकों तक पहुंच रहे हैं। प्रोसेसिंग और स्वरोजगार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दीपा को अलमोड़ा और देहरादून में आयोजित कार्यक्रमों में प्रशंसा पत्र व पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

भविष्य की योजनाएं: बेकरी और मिलेट्स बिस्किट निर्माण का लक्ष्य दीपा अब अपने इस व्यवसाय को और आगे ले जाना चाहती हैं। वे आने वाले समय में मिलेट्स बेकरी शुरू करने की योजना बना रही हैं, जिसमें मडुआ और अन्य मोटे अनाजों से निर्मित पौष्टिक बिस्किट और नमकीन तैयार किए जाएंगे। इसके लिए वे बेकरी से जुड़ा 20-30 दिनों का प्रशिक्षण भी ले चुकी हैं।