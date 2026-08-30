फास्टैग फ्रॉड: उत्तराखंड में घूम रही प्रोफेसर की कार, तमिलनाडु में कट रहा टोल टैक्स
उत्तराखंड के एक प्रोफेसर की कार राज्य में होने के बावजूद, उनका फास्टैग टोल टैक्स तमिलनाडु में कट रहा है।
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जागरण संवाददाता, रामनगर। उत्तराखंड के एक प्रोफेसर के साथ फास्टैग धोखाधड़ी का एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है।
प्रोफेसर की कार उत्तराखंड की सड़कों पर दौड़ रही है, जबकि उसका टोल टैक्स हजारों किलोमीटर दूर तमिलनाडु में कट रहा है। एक-दो बार नहीं, बल्कि अलग-अलग दिनों में पांच बार ऐसा हो चुका है। परेशान होकर पीड़ित प्रोफेसर ने अब पुलिस से मदद की गुहार लगाई है।
पुलिस से मदद की गुहार
रामनगर के लुटाबड़ गांव निवासी अधीर कुमार पीएलएमएस परिसर, ऋषिकेश श्री देव सुमन विश्वविद्यालय उत्तराखंड में हिंदी विभाग के प्रोफेसर है। वह छुट्टी में रामनगर आते जाते हैं। वह कार में पिछले तीन वर्षों से फास्टैग बारकोड का उपयोग कर रहे हैं। इसी साल मई में उनका पहला टोल टैक्स तमिलनाडु में कट गया।
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इसके बाद अब तक पांच बार उनका फास्टैग से टोल टैक्स का शुल्क अलग अलग दिन तमिलनाडु में कट गया। जबकि वह उत्तराखंड में थे। इस मामले में प्रोफेसर ने रविवार को कोतवाली पहुंचकर पुलिस से लिखित शिकायत की। उन्होंने फास्टैग लेनदेन के साक्ष्य भी पुलिस को दिखाए।
प्रोफेसर ने बताया कि एआरटीओ रामनगर में भी वह शिकायत दे चुके हैं। एआरटीओ ने तमिलनाडु राज्य के सीएम पोर्टल में विभाग की ओर से शिकायत अपलोड करने का आश्वासन दिया है।
प्रोफेसर ने बताया कि संदेह है कि कोई व्यक्ति तमिलनाडु में डुप्लीकेट फास्टैग का उपयोग कर रहा है। पहले भी मामले की शिकायत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और एयरटेल पेमेंट बैंक से की है। लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकला।
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