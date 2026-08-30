फास्टैग फ्रॉड: उत्तराखंड में घूम रही प्रोफेसर की कार, तमिलनाडु में कट रहा टोल टैक्स

जागरण संवाददाता, रामनगर। उत्तराखंड के एक प्रोफेसर के साथ फास्टैग धोखाधड़ी का एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है।

प्रोफेसर की कार उत्तराखंड की सड़कों पर दौड़ रही है, जबकि उसका टोल टैक्स हजारों किलोमीटर दूर तमिलनाडु में कट रहा है। एक-दो बार नहीं, बल्कि अलग-अलग दिनों में पांच बार ऐसा हो चुका है। परेशान होकर पीड़ित प्रोफेसर ने अब पुलिस से मदद की गुहार लगाई है।

पुलिस से मदद की गुहार रामनगर के लुटाबड़ गांव निवासी अधीर कुमार पीएलएमएस परिसर, ऋषिकेश श्री देव सुमन विश्वविद्यालय उत्तराखंड में हिंदी विभाग के प्रोफेसर है। वह छुट्टी में रामनगर आते जाते हैं। वह कार में पिछले तीन वर्षों से फास्टैग बारकोड का उपयोग कर रहे हैं। इसी साल मई में उनका पहला टोल टैक्स तमिलनाडु में कट गया।