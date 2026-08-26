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ईद-मिलादुन्नबी पर हल्द्वानी के बनभूलपुरा में निकला जुलूस, जगह-जगह हुआ स्वागत

By Lalit BelwalEdited By: Nirmala Bohra
Updated: Wed, 26 Aug 2026 01:12 PM (IST)

हल्द्वानी के बनभूलपुरा में ईद-मिलादुन्नबी के अवसर पर भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उत्साह से भाग लिया।

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जागरण संवाददाता, हल्द्वानी ईद-मिलादुन्नबी के अवसर पर बुधवार को बनभूलपुरा क्षेत्र में भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया।

युवाओं से लेकर बच्चों और बुजुर्गों तक सभी उत्साह के साथ शामिल हुए। इस दौरान जगह-जगह लंगर लगाए गए। हिंदू और सिख समाज के लोगों ने भी जुलूस का स्वागत किया और सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया।

मुजाहिद चौक से शुरू हुआ जुलूस

जुलूस की शुरुआत लाइन नंबर 17 स्थित मुजाहिद चौक से हुई। यहां से जुलूस नई बस्ती और इंदिरा नगर होते हुए चोरगलिया रोड की ओर बढ़ा। निर्धारित मार्ग से होते हुए जुलूस वापस लाइन नंबर 17 स्थित मुजाहिद चौक पर पहुंचकर समाप्त हुआ।

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जगह-जगह लगाए गए लंगर

जुलूस के मार्ग में कई स्थानों पर लंगर लगाए गए। स्थानीय लोगों ने जुलूस में शामिल लोगों के लिए पानी और प्रसाद की व्यवस्था की। हिंदू और सिख समाज के लोगों ने भी जगह-जगह जुलूस का स्वागत किया। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने भी जुलूस का स्वागत कर लोगों को फल वितरित किए।

दुआ के बाद होगा लंगर का आयोजन

जुलूस के समापन के बाद जामा मस्जिद के इमाम आजम कादरी दुआ कराएंगे। इसके बाद लंगर का आयोजन किया जाएगा। ईद-मिलादुन्नबी के मौके पर क्षेत्र में धार्मिक आयोजन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला।

गलियों को रोशनी और झालरों से सजाया

जुलूस से एक दिन पहले मंगलवार शाम को बनभूलपुरा क्षेत्र की गलियों और प्रमुख स्थानों को लाइटों और झालरों से सजाया गया था। ईद-मिलादुन्नबी पैगंबर मोहम्मद के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। इस अवसर पर समुदाय के लोग धार्मिक आयोजनों में शामिल होकर अमन, भाईचारे और सौहार्द की कामना करते हैं।