जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर पुलिस फोर्स हाई अलर्ट मोड पर है। दिन में तीन-तीन भार चेकिंग की जा रही है।नैनीताल के सीमा क्षेत्र से लेकर बैरियर, रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन में डाग स्कवायड के साथ चेकिंग की जा रही है। साथ ही ड्रोन उड़ाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। आवारा पशुओं को सड़कों से हटाने का कार्य भी जल्द किया जाएगा।

शनिवार को जिले में सभी थाना प्रभारियों ने अपने थाना क्षेत्रों के प्रत्येक बैरियर पर चेकिंग अभियान चलाया। जिसमें होटल ढाबों की चेकिंग, बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया गया। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बीडीएस, स्वान दल व अभिसूचना इकाई की टीमों को आन वाच रहकर अलर्ट मोड में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जिसपर 273 होटल-ढाबे चेक किए गए। साथ ही 234 बाहरी लोगों का सत्यापन किया गया। अनियमितता पाए जाने पर 120 लोगों के विरुद्ध पुलिस अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। वहीं 165 वाहनों की चेकिंग कर एमवी एक्ट में 82 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।