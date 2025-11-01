Language
    President Uttarakhand Visit: राष्ट्रपति के दौरे के चलते हल्‍द्वानी में 273 होटल-ढाबे चेक, 165 वाहनों पर एक्‍शन

    By Chayan Rajput Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 07:33 PM (IST)

    राष्ट्रपति के उत्तराखंड दौरे को लेकर हल्द्वानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस दिन में तीन बार चेकिंग कर रही है, जिसमें होटल, ढाबे और रेलवे स्टेशनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 273 होटल-ढाबों की जाँच की गई और 234 लोगों का सत्यापन किया गया। उल्लंघन करने पर 120 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई और 165 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया। ड्रोन उड़ाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है।

    बार्डर एरिया से लेकर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन में दिन में तीन बार चल रही चेकिंग। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर पुलिस फोर्स हाई अलर्ट मोड पर है। दिन में तीन-तीन भार चेकिंग की जा रही है।नैनीताल के सीमा क्षेत्र से लेकर बैरियर, रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन में डाग स्कवायड के साथ चेकिंग की जा रही है। साथ ही ड्रोन उड़ाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। आवारा पशुओं को सड़कों से हटाने का कार्य भी जल्द किया जाएगा।

    शनिवार को जिले में सभी थाना प्रभारियों ने अपने थाना क्षेत्रों के प्रत्येक बैरियर पर चेकिंग अभियान चलाया। जिसमें होटल ढाबों की चेकिंग, बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया गया। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बीडीएस, स्वान दल व अभिसूचना इकाई की टीमों को आन वाच रहकर अलर्ट मोड में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जिसपर 273 होटल-ढाबे चेक किए गए। साथ ही 234 बाहरी लोगों का सत्यापन किया गया। अनियमितता पाए जाने पर 120 लोगों के विरुद्ध पुलिस अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। वहीं 165 वाहनों की चेकिंग कर एमवी एक्ट में 82 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

    राष्ट्रपति के दौरे को लेकर कड़ी सुरक्षा रखी जा रही है। जिसको लेकर ड्रोन उड़ाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। अगर कोई ड्रोन उड़ाएगा तो सीधे ट्रेस कर उसपर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उसका पुलिस एक्ट में चालान किया जाएगा।
    - डा. मंजूनाथ टीसी, एसएसपी