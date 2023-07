PM Narendra Modi प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उत्तराखंड प्रेम अक्सर तमाम अवसरों पर प्रदर्शित हो जाता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 1990 में धारचूला प्रवास किया था। इस यात्रा का जिक्र उन्होंने 24 नवंबर 2019 के मन की बात कार्यक्रम में किया था। जब पीएम मोदी 30 जून 2023 को दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस जाते हुए मैट्रो में बैठे थे। उन्‍होंने उत्‍तराखंड की छाऋा से बात की थी।

HighLights वर्ष 1990 में की थी धारचूला यात्रा और 2019 में मन की बात में किया था जिक्र

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: PM Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उत्तराखंड प्रेम अक्सर तमाम अवसरों पर प्रदर्शित हो जाता है। उन्होंने उत्तराखंड में कई ऐसी योजनाओं की आधारशिला रखी हैं जो राज्य के विकास मे मील का पत्थर साबित हो रही हैं। इन दिनाें पीएम मोदी के उत्तराखंड के धारचूला प्रेम का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया में तेजी से प्रसारित हो रहा है। 990 में किया था धारचूला प्रवास दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 1990 में धारचूला प्रवास किया था।

इस यात्रा का जिक्र उन्होंने 24 नवंबर, 2019 के मन की बात कार्यक्रम में किया था। तब उन्होंने धारचूूला के रं समाज के बारे में विस्तार से बताया था और रं समाज की एकता, संस्कृति और परंपरा की खूब तारीफ की थी।

पीएम ने रं समाज के बारे में यहां तक कहा था कि रं समाज की पहल पूरी दुनिया को राह दिखाने वाली है।

पीएम के इस चर्चा की रं समाज में खूब चर्चा हुई थी और इसकी उत्तराखंड में सराहना हुई थी। 30 जून को दिल्ली विवि जाते हुए मैट्रो में बैठे थे PM Modi वहीं जब पीएम मोदी 30 जून, 2023 को दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस जाते हुए मैट्रो में बैठे थे और युवाओं से बात कर रहे थे। तब सामने बैठी एक छात्रा कहती है मैं पहाड़ी हूं। तब पीएम पूछते हैं कहां से हैं? तब छात्रा कहती है मैं उत्तराखंड से हूं। उत्तराखंड में कहां से हो? पिथौरागढ से हूं। इस जवाब पर पीएम कहते हैं, पिथौरागढ़ से आगे धारचूला जाते हैं। तब छात्र हां में जवाब देती है। इंटरनेट मीडिया में छाया वीडियो तभी से इस तरह का वीडियो इंटरनेट मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इस पर खूब प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। जिलाध्यक्ष नैनीताल प्रताप बिष्ट कहते हैं कि मैट्रो में उनकी यात्रा में उत्तराखंड के धारचूला का जिक्र करना इंटरनेट मीडिया में छाया हुआ है। वहीं वह कहते हैं कि मानसखंड योजना भी पीएम की ही सोच का परिणाम है, जिसे धामी सरकार की ओर से साकार किया जा रहा है।

