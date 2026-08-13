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    जलती उल्काओं संग फायर बॉल ने आसमान को घंटों किया रोशन,भारत समेत दुनिया ने देखा रोमांचक नजारा

    By Digital Desk Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 01:22 PM (IST)

    Perseid peak 2026: भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में परसीड उल्का वृष्टि का रोमांचक नजारा देखा गया, जिसमें रंग-बिरंगी उल्काओं और फायर बॉल ने आसमान को ...और पढ़ें

    भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों से एस्ट्रो फोटोग्राफरों ने देखी रंग बिरंगी उल्का वृष्टि।

    भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों से एस्ट्रो फोटोग्राफरों ने देखी रंग बिरंगी उल्का वृष्टि।

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    जागरण संवादाता, नैनीताल। Perseid Meteor Shower: परसीड उल्का वृष्टि का नजारा रोमांचक रहा। इस अद्भुत खगोलीय घटना का नजारा कई हिस्सों से देखा गया। इस खगोलीय घटना जलती रंग बिरंगी का उल्काओं के साथ फायर बॉल का शानदार नजारा देखने को मिला।

    बीती आधी आधी रात से भोर तक यह बादलों की अठखेलियों के बीच यह खगोलीय घटना देखी गई।

    आसमान में घंटों दिखा नजारा

    एस्ट्रो फोटोग्राफर गरिमा भट्ट ने बताया कि रात एक बजे से आतिशबाजी जैसी उल्का वृष्टि से शुरू हो गई थी, जो सुबह 4.45 बजे देखी गई। इस दौरान हरी, नीली, सुनहरी और चमकती सफेद उल्काई बारिश का नजारा देखा गया। इस दौरान सर्वाधिक आकर्षण नजारा फायर बॉल का देखने को मिला।

    इस घटना में कई बड़ी उल्का काफी देर तक देखी गईं। जिसे वह कैमरे में कैद करने से चूक गई। अलबत्ता उन्होंने आसमानी आतिशबाजी की कई वीडियो बनाई।

    इधर नैनीताल में बादलों के झुरमुट के बीच एस्ट्रो फोटोग्राफर राजीव दुबे ने उल्का वृष्टि का नजारा देखा और साथ ही ऑनलाइन दूरबीन के जरिए पूर्ण सूर्यग्रहण को कैमरे में कैद किया। राजीव दुबे न बताया कि सुबह चार बजे के करीब अधिक संख्या में जलती रंग बिरंगी उल्काएं देखी गई। उल्काएं गिरने की दर करीब 10 से 15 तक प्रतिघंटा देखी जा सकी। यह संख्या अपेक्षा से बहुत कम रही। खगोलीय घटना को देखने और कैमरे में कैद करने के लिए पूरी रात जगे रहे।

    आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज के वरिष्ठ खगोल वैज्ञानिक डा शशिभूषण पांडेय ने बताया कि अमावस्या होने के कारण आसमान बिल्कुल स्याह अंधेरा होने के कारण अधिक संख्या में उल्काओं को देखा जा सकता था। जिस कारण भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों से भारतीय समय के अनुसार रात करीब 1:30 बजे से उल्का वृष्टि देखी जा सकी। इस बीच रात 9.04 बजे पूर्ण सूर्य ग्रहण शुरू हुआ था। जिसे भारत में तो नहीं देखा जा सका, लेकिन दुनिया कुछ हिस्सों से देखा गया।

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