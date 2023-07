Nainital News: अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान, मंत्री को करना पड़ा फोन; छात्रों की पढ़ाई भी हो रही प्रभावित

मानसून में जहां लोग बारिश से परेशान हो रहे हैं वहीं अघोषित बिजली कटौती से लोगों से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे लोगों में दिन-प्रतिदिन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बीते तीन दिनों से रात 9 बजे से 12 तक अघोषित बिजली कटौती हो रही है। गर्मी में रात के समय हो रही कटौती से लोग बेचैन उठ रहें है।

अधिक बारिश के चलते अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: मानसून में जहां लोग बारिश से परेशान हो रहे हैं, वहीं अघोषित बिजली कटौती से लोगों से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे लोगों में दिन-प्रतिदिन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बीते तीन दिनों से रात 9 बजे से 12 तक अघोषित बिजली कटौती हो रही है। गर्मी में रात के समय हो रही कटौती से लोग बेचैन उठ रहें है। बीते दिन हल्द्वानी शहर में तीन घंटा बिजली गुल रही। रात 12 बजे के बाद बिजली आपूर्ति बहाल हो पाई थी, लेकिन उसके बाद भी बिजली का आना जाना लगा रहा। बुधवार को ऊर्जा निगम ने एक बार फिर रात नौ बजे अघोषित कटौती कर दी। बिजली कटौती से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित अघोषित कटौती से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सुनील जोशी ने बताया कि दिन में कोचिंग के बाद रात में पढ़ने का मौका मिलता है, तो बिजली चली जाती है, जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है। अधिशाषी अभियंता डीडी पांगती का कहना है की लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते नदियों में सिल्ट आने से बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है। मुख्यालय से ही बिजली काटने के निर्देश मिलते है, जिसके चलते रात में दो से ढाई घंटे की कटौती की जा रही है। इधर, केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव को फोन कर विद्युत कटौती न करने को कहा है।

Edited By: riya.pandey