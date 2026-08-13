नशे से दूर रखने को उच्च शिक्षा विभाग की पहल, उत्तराखंड के कॉलेजों में बगैर एंटी ड्रग शपथ पत्र नहीं हो रहे एडमिशन

सुमित जोशी, हल्द्वानी। बच्चे इंटरमीडिएट तक स्कूली अनुशासन में रहते हैं। उनकी गतिविधियों पर शिक्षकों की नजर रहती है, लेकिन कालेज की चौखट में कदम रखते ही युवा खुलापन महसूस करने लगते हैं।

ऐसे में उन्हें सतमार्ग दिखाना जरूरी है, ताकि सही-गलत की समझ रहे। मगर, मौजूदा समय में नशा युवाओं को भटका रहा है। इसकी गिरफ्त में आकर नई पीढ़ी खुद को बर्बाद कर रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस चुनौती के विरुद्ध पहल शुरू की है। जिसमें स्नातक दाखिले को एंटी ड्रग शपथ पत्र अनिवार्य किया गया है। नशे का न के प्रमाण पत्र के बिना प्रवेश प्रतिबंधित कर दिए गए हैं।