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    नशे से दूर रखने को उच्च शिक्षा विभाग की पहल, उत्तराखंड के कॉलेजों में बगैर एंटी ड्रग शपथ पत्र नहीं हो रहे एडमिशन

    By Sumit Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 10:57 AM (IST)

    उत्तराखंड के राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्नातक प्रवेश के लिए एंटी-ड्रग शपथ पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। ...और पढ़ें

    इस तस्वीर का उपयोग सांकेतिक रूप में किया गया है।

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    सुमित जोशी, हल्द्वानी। बच्चे इंटरमीडिएट तक स्कूली अनुशासन में रहते हैं। उनकी गतिविधियों पर शिक्षकों की नजर रहती है, लेकिन कालेज की चौखट में कदम रखते ही युवा खुलापन महसूस करने लगते हैं।

    ऐसे में उन्हें सतमार्ग दिखाना जरूरी है, ताकि सही-गलत की समझ रहे। मगर, मौजूदा समय में नशा युवाओं को भटका रहा है। इसकी गिरफ्त में आकर नई पीढ़ी खुद को बर्बाद कर रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस चुनौती के विरुद्ध पहल शुरू की है। जिसमें स्नातक दाखिले को एंटी ड्रग शपथ पत्र अनिवार्य किया गया है। नशे का न के प्रमाण पत्र के बिना प्रवेश प्रतिबंधित कर दिए गए हैं।

    उच्च शिक्षा विभाग से जारी किया पत्र 

    वर्ष 2023 में 11 राज्य विश्वविद्यालय, 114 सरकारी, 21 सहायता प्राप्त और 275 निजी कालेजों में यह लागू है। उच्च शिक्षा विभाग से पत्र जारी किया था। इसके बाद से कालेजों में एंटी ड्रग शपथ पत्र जमा करने के बाद ही प्रवेश दिए जा रहे हैं। हर साल 1.50 लाख से ज्यादा विद्यार्थी दाखिला लेने के साथ नशा मुक्ति का संकल्प ले रहे हैं।

    यह आंकड़ा 3.95 लाख के पार पहुंच गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को नशे के हानिकारक प्रभावों को लेकर जागरूक करना है। ताकि उच्च शिक्षा के सफर में वे नशे की चपेट में आने से बचें और समाज में भी जागृति लाएं।

    एंटी ड्रग शपथ के बाद ही छात्रों का प्रवेश किया जा रहा है। संस्थानों के लिए एसओपी भी बनाई गई है। इसका प्रभाव भी दिखा है। रायपुर, नैनबाग, सितारगंज सहित कई क्षेत्रों में विद्यार्थियों के माध्यम से नशा करने वालों को सुधारा गया है। मुहिम का आगे भी विस्तार होगा। - प्रो. एएस उनियाल, संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा

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