नैनीताल में नैनी झील भरी, सूखाताल की कृत्रिम झीलें सूखी, पर्यावरणविदों की चिंता

किशोर जोशी, नैनीताल। शहर में मानसून सीजन में अब तक 1620 एमएम बारिश हो चुकी है। इस बार पांच बार नैनी झील के निकासी द्वार खोले जा चुके हैं लेकिन जलागम क्षेत्र सूखाताल में बनाई गई दो कृत्रिम झीलों में अब तक पानी नहीं है और घास उग आई है। सूखाताल में बनाई गई दोनों कृत्रिम झीलों में पानी नहीं होना पर्यावरणविदों को खासा अखर रहा है।

अंग्रेज खोजकर्ता पी बैरन ने दिसंबर 1842 में अपने नैनीताल प्रवास के दौरान नैनी झील से करीब सात सौ मीटर ऊपर एक छोटी प्राकृतिक झील का जिक्र किया है, जिसे सूखाताल कहा जाता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की ओर से नैनीताल गाइड मैप में 1936-37 में इस मौसमी झील की अधिकतम गहराई 35 फीट व जलमग्न क्षेत्र चार हेक्टेयर से कम बताया था।

प्रसिद्ध भूगर्भ विज्ञानी प्रो. केएस वाल्दिया ने अपने शोध अध्ययन में बताया है कि सूखाताल का पूरा जलागम क्षेत्र भूस्खलन के मलबे के खिसकाव का जमाव रहा है। सूखाताल जलागम क्षेत्र में छह मुख्य नाले व उनकी शाखाओं से आने वाले पानी का संचय होता है।

नैनी झील का जल बैंक है सूखाताल सूखाताल को नैनी झील का जल बैंक कहा जाता है। वर्ष 1999 के एनआइएच के शोध निष्कर्ष के अनुसार नैनी झील को वर्ष भर मिलने वाले 46420 लाख घन लीटर पानी का 42.8 प्रतिशत हिस्सा या 19856 लाख घन लीटर अकेले आंतरिक रास्तों से सूखाताल से प्राप्त होता है। सूखाताल क्षेत्र में 2015 के आंकड़े के अनुसार 600 से अधिक मुख्य भवन के अलावा आउट हाउस बन चुके हैं।

अतिक्रमण पर अंकुश को बनाया गया प्रोजेक्ट सूखाताल में लगातार अतिक्रमण का हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और सरकार को दिशा-निर्देश दिए तो 27 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया, जो धरातल पर उतर चुका है। इसमें सूखाताल के चारों ओर पाथवे के साथ ही सुंदरीकरण किया गया और दो कृत्रिम झीलें बनाई गईं।

शहर में एडीबी के पेयजल प्रोजेक्ट के तहत सूखाताल में चार ट्यूबवेल लगाए गए हैं। वहां से शहर के तमाम हिस्सों को पानी की आपूर्ति होती है। इस बारिश में अब तक सूखाताल झील में पानी नहीं होना स्थानीय लोगों को भी आश्वर्य में डाल रहा है।