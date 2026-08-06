नैनीताल में तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश, भूस्खलन के कारण 9 सड़कें बंद

जागरण संवाददाता, नैनीताल। सरोवर नगरी में गुरुवार की सुबह तेज हवाओं के साथ पानी बरसा है, जबकि शाम को मौसम सुधरा तो धूप निकल आई। लगातार बारिश से झील का जलस्तर 85.2 फीट पहुंच गया है।

नगर में सुबह के समय तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश से मौसम में सुधार की संभावना नहीं थी, दोपहर एक बजे हल्की बारिश रुक रुक कर होती रही। इस बीच नौकायन ठप रहा और रोजमर्रा के कार्य भी बाधित हो चले थे।

दोपहर एक बजे बाद बादलों का छंटना शुरु हो गया और तीन बजे धूप निकल आई। मौसम सुधरते ही लोगों के चेहरे भी खिल उठे। खुशनुमा मौसम सायं छह बजे तक जारी रहा। इसके बाद पुनः बादल घिर आए और बारिश की संभावना नजर आने लगी थी।