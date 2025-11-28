Nainital Panchayat Election: पांचों अपहृत जिला पंचायत सदस्य हाई कोर्ट में तलब, तीन दिसंबर को अगली सुनवाई

जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने नैनीताल जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव में हुए बवाल व पांच जिला पंचायत सदस्यों के कथित अपहरण व चुनाव में डाले गए एक मतपत्र में ओवरराइटिंग की शिकायत व जिला पंचायत के लिए पुनर्मतदान तथा निष्पक्ष चुनाव को लेकर स्वतः संज्ञान लेती सहित अन्य जनहित याचिका पर एक साथ सुनवाई की। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने एसएसपी नैनीताल को अब तक मामले की जांच की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए है। अगली सुनवाई को तीन दिसंबर की तिथि नियत की है। खंडपीठ ने कथित तौर पर अपह्रत पांचों जिला पंचायत सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा है।

दरअसल 14 अगस्त को नैनीताल जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान पांच सदस्यों के मतदान से पहले अपहरण करने से संबंधित वायरल वीडियो का स्वतः संज्ञान लिया था मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट सहित पुष्पा नेगी ने याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में एक मतपत्र में ओवर राइटिंग कर क्रमांक 1 को 2 कर अमान्य घोषित कर दिया गया। याचिका में कोर्ट से अध्यक्ष पद के लिए दुबारा मतदान कराने की मांग की थी।