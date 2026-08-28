Uttarakhand Weather Today: नैनीताल में पूरे दिन रिमझिम बरसा मानसून, 13 सड़कें बंद और यलो अलर्ट जारी

जागरण संवाददाता, नैनीताल। सरोवर नगरी में पूरे दिन मानसून रिमझिम फुहारों के साथ बरसता रहा। दोपहर बाद एक बार धूप के दर्शन हुए। प्राकृतिक जलस्रोत रिचार्ज होने से झील का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने की वजह से गुरुवार को इस सीजन में पांचवीं बार जल निकासी की गई। इधर रिमझिम बारिश में भी जिले की 13 सड़कें बंद हैं।

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को यलो अलर्ट रहेगा। लिहाजा हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने रहेंगे। जीआइसी मौसम विज्ञान के अनुसार अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम पारा 20 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले 24 घंटे में 10 मिमी बारिश रिकार्ड की गई। झील का जलस्तर 87.7 फीट पहुंच गया है।