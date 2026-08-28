Uttarakhand Weather Today: नैनीताल में पूरे दिन रिमझिम बरसा मानसून, 13 सड़कें बंद और यलो अलर्ट जारी
नैनीताल में पूरे दिन रिमझिम बारिश हुई, जिससे नैनीझील का जलस्तर बढ़ने पर इस सीजन में पांचवीं बार निकासी की ...और पढ़ें
HighLights
नैनीताल में पूरे दिन रिमझिम मानसून की बारिश जारी रही।
नैनीझील का जलस्तर बढ़ने पर पांचवीं बार निकासी की गई।
जिले में अभी भी 13 मोटर मार्ग यातायात के लिए बंद हैं।
जागरण संवाददाता, नैनीताल। सरोवर नगरी में पूरे दिन मानसून रिमझिम फुहारों के साथ बरसता रहा। दोपहर बाद एक बार धूप के दर्शन हुए। प्राकृतिक जलस्रोत रिचार्ज होने से झील का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने की वजह से गुरुवार को इस सीजन में पांचवीं बार जल निकासी की गई। इधर रिमझिम बारिश में भी जिले की 13 सड़कें बंद हैं।
मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को यलो अलर्ट रहेगा। लिहाजा हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने रहेंगे। जीआइसी मौसम विज्ञान के अनुसार अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम पारा 20 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले 24 घंटे में 10 मिमी बारिश रिकार्ड की गई। झील का जलस्तर 87.7 फीट पहुंच गया है।
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में नए पर्यटन स्थलों से घटेगा नैनीताल-मसूरी का दबाव, मुख्य सचिव ने विस्तार करने के दिए निर्देश
आपदा नियंत्रण कक्ष के अनुसार रातीघाट-बुढ़लाकोट, फतेहपुर-बेल, डोबा-गौनियारो, इलाइजर-चमोली, सुयालबाड़ी-ओड़ाखान, मौना-ल्वेशाल-कालापातल, छीड़ाखान-अमजड़, सूर्यागांव-कोंता-ककोड़, देवली-महतोली, खुजेटी-भौनरा, झड़गांव-चक साण्डुला, देचौरी-देगांव मोटर मार्ग बंद है।