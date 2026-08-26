नैनीताल में अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या का मामला, फरार पति नैनीताल से गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, भवाली। तल्ला ओखलकांडा में शुक्रवार को हुई महिला की हत्या का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने फरार पति भीम सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपित ने अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या की थी। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि शराब के नशे में उसने पत्नी डिगरी बोहरी पर डंडे से वार किया जिससे उसकी मौत हो गई।

एसपी क्राइम/ट्रैफिक डा. जगदीश चन्द्र ने बताया कि घटना के बाद आरोपित रातभर पत्नी के शव के साथ घर में रहा। सुबह उसने चारों बच्चों को धमकाकर किसी को कुछ न बताने के लिए कहा और फरार हो गया। मृतका के पिता गुमान सिंह की तहरीर पर खनस्यूं थाने में हत्या की प्राथमिकी पंजीकृत की गई थी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नैनीताल डा. मंजूनाथ टीसी ने आरोपित की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। एसपी क्राइम/ट्रैफिक डा. जगदीश चन्द्र और सीओ भवाली रविकांत सेमवाल के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खनस्यूं अनीस अहमद के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई।

24 अगस्त को पुलिस ने वडियाड लूगड़, काठगोदाम के पास से भीम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने पत्नी के अवैध संबंध होने के शक के कारण शराब के नशे में पीटने के साथ ही डंडे और चम्मच से मारने की बात स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार पीटने से पत्नी की मौत हो गई। आरोपित को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।