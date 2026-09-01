नैनीताल में मूसलधार बारिश कहर, झील के गेट खुले, 25 सड़कें बंद, जनजीवन अस्त व्यस्त

जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर में बीती रात से मूसलधार वर्षा ने दुश्वारियां बढ़ा दी है। वर्षा के कारण सड़कों में जलभराव होने के साथ ही आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। बरसाती नाले उफान पर है, जिससे झील का जलस्तर 87.10 फीट जा पहुंचा है। एहतियात के तौर पर सिंचाई विभाग ने झील के निकासी गेट पूरी क्षमता के साथ खोल दिये है। इस मानसून यह पहला मौका है जब निकासी गेट पूरी तरह खोले गए है।

बता दें कि शहर में बीती रात से ही वर्षा का क्रम जारी है। सुबह से मूसलधार वर्षा से आम जनजीवन ठहरा हुआ है। नाले उफान पर होने के कारण वर्षा का पानी सड़कों तक पहुंचने से जलभराव की स्थिति बनी हुई है।

जिला पंचायत क्षेत्र में नालों से ओवरफ्लो होकर सड़क से होते हुए पानी कई घरों में घुस गया। जिससे लोगों को फजीहत उठानी पड़ी। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने आपदा नियंत्रण केंद्र के साथ ही सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिये है।

पूरी क्षमता के साथ खोले झील के निकासी गेट शहर में बीती रात से ही मूसलधार वर्षा के कारण नाले उफान पर है। जिससे भारी मात्रा में पानी झील तक पहुंच रहा है। झील नियंत्रण कक्ष प्रभारी रमेश गैड़ा ने बताया कि सुबह आठ बजे तक 24 घंटे में 43 मिमी वर्षा रिकार्ड की गई है। आठ बजे बाद भी 50 मिमी वर्षा होने का अनुमान है।

बताया कि बीती रोज जहां झील का जलस्तर 87.5 फीट था वह बढ़कर 87.10 पहुंच गया है। सुबह नौ बजे झील के निकासी गेट पांच-पांच इंच खोले गए थे। लेकिन मूसलधार वर्षा से लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी होने पर गेटो को पूरी क्षमता 18-18 इंच खोल दिया गया है।