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Uttarakhand Weather: नैनीताल में तेज बारिश से जनजीवन ठहरा, ठंड ने दी दस्तक

By Kishore Joshi Edited By: Nirmala Bohra
Published: Sun, 27 Sep 2026 01:28 PM (IST)

नैनीताल में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन ठहर गया है और ठंड ने दस्तक दे दी है। नैनी ...और पढ़ें

नैनी झील से 18 इंच जल निकासी, 150 मिमी बरस चुका है पानी. Jagran

नैनी झील से 18 इंच जल निकासी, 150 मिमी बरस चुका है पानी. Jagran

HighLights

  1. नैनीताल में तेज बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, ठंड बढ़ी

  2. नैनी झील से 18 इंच पानी की निकासी, नौकायन ठप

  3. भूस्खलन के कारण जिले की 14 सड़कें यातायात के लिए बंद

जागरण संवादाता, नैनीताल। सरोवर नगरी में बीती रात से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो चला है। लगातार बारिश से ठंड पड़ने लगी है। शनिवार को नैनी झील के चैनल पूरे खोल दिए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 150 मिमी बारिश हो चुकी है। पूरे दिन झील में नौकायन ठप रहा जबकि ठंडी हवाओं के बीच उठती लहरें डरा रही हैं।

मानसून की विदाई के समय मौसम के हालात बुरी तरह बिगड़ जाएंगे, इसका एहसास नहीं था। यहां बीती रात करीब नौ बजे से बारिश शुरू हो गई थी, जो शनिवार देर शाम तक जारी रहने से नगर के नाले उफान पर हैं। अपर व लोअर मालरोड में जलभराव हो गया है। विभिन्न नगरों से नगर भ्रमण पर पहुंचे सैलानी अपने शहरों को लौटने लगे हैं।

बारिश का वेग इतना तेज है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल सके। नगर में पर्यटन गतिविधियां ठप हैं। रोजमर्रा के कार्य बाधित हैं और दिहाड़ी मजदूर कार्य से विरत हैं। मौसम विभाग की ओर से रविवार को भी मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इस बीच नैनी झील पूरी तरह भर जाने से निरंतर जल निकासी की जा रही है।

सिंचाई विभाग झील नियंत्रण कक्ष के अवर अभियंता नीरज तिवारी के अनुसार झील के दोनों गेट से पानी की निकासी बीती रात से शुरू कर दी गई थी। 18 इंच पानी की निकासी की जा रही है। देहरादून मौसम विभाग के अनुसार रविवार दोपहर से मौसम में सुधार आने की संभावना है। फिलहाल करीब 150 मिमी बारिश हो चुकी है। जीआइसी मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अधिकतम तापमान 21 व न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है।

जिले में 14 सड़कों पर यातायात ठप

जिले में लगातार बारिश से भूस्खलन, मलबा आने से 14 सड़कें बंद हैं। नैनीताल-हल्द्वानी हाईवे दोगांव के पास लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है। इसके अलावा ज्योलीकोट, बल्दियाखान से आगे, ज्योलीकोट, बल्दियाखान में जगह-जगह गड्ढे होने से वाहन चलाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपदा नियंत्रण कक्ष से जारी सूचना के अनुसार गर्जिया-बेतालघाट-खैरना, भंडारपानी-तल्लीसेठी-बेतालघाट, पटोड़ी-जोखीखोला-हल्दीयानी, तल्लीपाली-मल्लीपाली, मंगोली-थापला, खनस्यू-रिखाकोट, भल्यूटी-भद्यूनी, फतेहपुर-बेल, स्यूड़ा-कोंता-हरीशताल, कसियालेख-बूढ़ीबाना, चमड़िया-लोहाली, पदमपुरी-बबियाड़, भवाली बाइपास मार्ग मलबा आने व भूस्खलन की वजह से बंद है। सेनिटोरियम क्षेत्र में पेड़ गिरने से आधे शहर की विद्युत सप्लाई भी एक घंटे से अधिक समय तक बाधित रही।