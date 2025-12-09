Nainital News: पैदल जा रहे बुजुर्ग पर जंगली मधुमक्खी के झुंड ने बोला हमला, इलाज के दौरान मौत

जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के समीपवर्ती दोगांव क्षेत्र में एक बुजुर्ग ग्रामीण पर जंगली मधुमक्खियों के झुंड ने हमला बोल दिया। जिससे बुजुर्ग की हालत बिगड़ गई।

स्वजन तत्काल उसे सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां रात को उसने दम तोड़ दिया। बुजुर्ग की मौत के बाद उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

जानकारी के मुताबिक गांजा निवासी 62 वर्षीय रफीक अहमद नैनीताल में नाव चलाने का काम करता है। रविवार को वह घर से पैदल नैनीताल की ओर आ रहा था। वह दोगांव क्षेत्र में पहुंचा ही था कि जंगली मधुमक्खियों के झुंड ने उस पर हमला बोल दिया।