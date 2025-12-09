Nainital News: पैदल जा रहे बुजुर्ग पर जंगली मधुमक्खी के झुंड ने बोला हमला, इलाज के दौरान मौत
नैनीताल में पैदल जा रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति पर जंगली मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। बुजुर्ग ने सुशीला तिवारी अस्पताल में उप ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के समीपवर्ती दोगांव क्षेत्र में एक बुजुर्ग ग्रामीण पर जंगली मधुमक्खियों के झुंड ने हमला बोल दिया। जिससे बुजुर्ग की हालत बिगड़ गई।
स्वजन तत्काल उसे सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां रात को उसने दम तोड़ दिया। बुजुर्ग की मौत के बाद उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
जानकारी के मुताबिक गांजा निवासी 62 वर्षीय रफीक अहमद नैनीताल में नाव चलाने का काम करता है। रविवार को वह घर से पैदल नैनीताल की ओर आ रहा था। वह दोगांव क्षेत्र में पहुंचा ही था कि जंगली मधुमक्खियों के झुंड ने उस पर हमला बोल दिया।
जिससे रफीक बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। क्षेत्रवासियों ने स्वजनों को सूचना देने के साथ ही 108 की मदद से उसे तत्काल उपचार के लिए हल्द्वानी भिजवाया। ग्राम प्रधान बबीता मनराल ने बताया कि सुशीला तिवारी अस्पताल में उपचार के दौरान रफीक की मौत हो गई।
