    Nainital News: पैदल जा रहे बुजुर्ग पर जंगली मधुमक्खी के झुंड ने बोला हमला, इलाज के दौरान मौत

    By Kishore Joshi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:07 PM (IST)

    नैनीताल में पैदल जा रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति पर जंगली मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। बुजुर्ग ने सुशीला तिवारी अस्पताल में उप ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के समीपवर्ती दोगांव क्षेत्र में एक बुजुर्ग ग्रामीण पर जंगली मधुमक्खियों के झुंड ने हमला बोल दिया। जिससे बुजुर्ग की हालत बिगड़ गई।

    स्वजन तत्काल उसे सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां रात को उसने दम तोड़ दिया। बुजुर्ग की मौत के बाद उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

    जानकारी के मुताबिक गांजा निवासी 62 वर्षीय रफीक अहमद नैनीताल में नाव चलाने का काम करता है। रविवार को वह घर से पैदल नैनीताल की ओर आ रहा था। वह दोगांव क्षेत्र में पहुंचा ही था कि जंगली मधुमक्खियों के झुंड ने उस पर हमला बोल दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिससे रफीक बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। क्षेत्रवासियों ने स्वजनों को सूचना देने के साथ ही 108 की मदद से उसे तत्काल उपचार के लिए हल्द्वानी भिजवाया। ग्राम प्रधान बबीता मनराल ने बताया कि सुशीला तिवारी अस्पताल में उपचार के दौरान रफीक की मौत हो गई।

    यह भी पढ़ें- नैनीताल हाईकोर्ट का सख्त रुख, बनभूलपुरा दंगे के मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक को जमानत से इन्कार