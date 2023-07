बोर्ड परीक्षा के आवेदन की तिथि घोषित; संस्थागत अभ्यर्थी 31 जुलाई व प्राइवेट 14 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन

अगले साल होने वाले हाईस्कूल व इंटर की बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाईस्कूल व इंटर के संस्थागत अभ्यर्थियों के लिए 31 जुलाई व व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के लिए 14 अगस्त अंतिम तिथि है। हाईस्कूल व इंटर के व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के लिए विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त तय है।

अगले साल होने वाले हाईस्कूल व इंटर की बोर्ड परीक्षा के आवेदन की तिथि हुई घोषित

जागरण संवाददाता, रामनगर: अगले साल होने वाले हाईस्कूल व इंटर की बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाईस्कूल व इंटर के संस्थागत अभ्यर्थियों के लिए 31 जुलाई व व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के लिए 14 अगस्त अंतिम तिथि है। हाईस्कूल व इंटर के व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के लिए विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त तय है। अगले साल अप्रैल के अंत तक जारी कर दिया जायेगा बोर्ड रिजल्ट शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत परीक्षा का रिजल्ट इस बार अप्रैल के अंत तक जारी करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में परीक्षा भी इस बार मार्च-अप्रैल की जगह पहले ही संपन्न करा ली जाएगी। बुधवार को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर ने परीक्षा आवेदन कार्यक्रम जारी कर दिया है। परिषद की सचिव नीता तिवारी ने बताया कि बीईओ कार्यालय में स्कूलों द्वारा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि संस्थागत अभ्यर्थियों के लिए 14 अगस्त व व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए 28 अगस्त तय है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 व 30 अगस्त तय इसके अलावा बीईओ कार्यालय से सीईओ कार्यालय में आवेदन पत्र व अन्य पत्रजात जमा करने की अंतिम तिथि संस्थागत के लिए 17 अगस्त व व्यक्तिगत के लिए 30 अगस्त तय है। इसी तरह आवेदन पत्र सीईओ कार्यालय से परिषद कार्यालय रामनगर पहुंचने की अंतिम तिथि संस्थागत के लिए 20 अगस्त व व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के लिए चार सितंबर है। हाईस्कूल - इंटर बोर्ड संस्थागत - प्राइवेट परीक्षा शुल्क - 200 - 600 350 -700 अंकपत्र शुल्क - 10 - 10 10 - 10 अग्रसारण शुल्क - 10 - 10 एक विषय शुल्क - 150 - 150 प्रवर्जन प्र. पत्र शु. - 50 - 50

