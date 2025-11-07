रामनगर की तीसरी आंख को मोतिबाबिंद, सुरक्षा में लगे 50 से अधिक कैमरे पड़े खराब

जासं, रामनगर। अपराधों पर नजर रखने व जन सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी पुलिस के लिए सफेद हाथी बनकर रह गए हैं। खराब हुए इन कैमरों को ठीक कराने के लिए पुलिस के पास पैसे की कमी आड़े आ रही है। क्योंकि पुलिस के पास कैमरों के रखरखाव का अपना कोई विभागीय बजट नहीं होता है। यही वजह है कि 50 से अधिक सीसीटीवी खराब पड़े हैं। इन सीसीटीवी का लंबे समय से खराब पड़े रहना सुरक्षा के लिए भी चिंता का विषय है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शहर में गली चौराहों व सड़कों में आवाजाही की निगरानी के लिए तीन चार साल पूर्व पहले विधायक निधि बाद में सांसद निधि से 50 से अधिक कैमरे लगाए गए थे। यह कैमरे रोडवेज स्टेशन, लखनपुर चौराहा, भवानीगंज चौराहा, खताड़ी, ब्लाक रोड, कोटद्वार रोड, लखनपुर, कोसी बैराज, गैस गोदाम रोड समेत अनेक जरूरत वाली जगह पर लगाए गए थे। शहर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पुलिस ने अपनी निगरानी में ले लिया था। इन कैमरों का कंट्रोल रूम कोतवाली में बनाया गया था। कैमरों की मदद से पुलिस को साक्ष्य संकलन में काफी फायदा मिलता था।