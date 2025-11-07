Language
    रामनगर की तीसरी आंख को मोतिबाबिंद, सुरक्षा में लगे 50 से अधिक कैमरे पड़े खराब

    By Trilok Rawat Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 06:07 PM (IST)

    रामनगर में अपराध नियंत्रण के लिए लगाए गए 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। पुलिस के पास कैमरों के रखरखाव के लिए बजट नहीं है, जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। नगर पालिका से कैमरे ठीक कराने का अनुरोध किया गया है, और स्थानीय विधायक को भी इस मामले की जानकारी दी जाएगी।

    पुलिस के पास कैमरों के रखरखाव का कोई बजट नहीं होने से खड़ी हुई समस्या. Concept Photo

    जासं, रामनगर। अपराधों पर नजर रखने व जन सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी पुलिस के लिए सफेद हाथी बनकर रह गए हैं। खराब हुए इन कैमरों को ठीक कराने के लिए पुलिस के पास पैसे की कमी आड़े आ रही है। क्योंकि पुलिस के पास कैमरों के रखरखाव का अपना कोई विभागीय बजट नहीं होता है। यही वजह है कि 50 से अधिक सीसीटीवी खराब पड़े हैं। इन सीसीटीवी का लंबे समय से खराब पड़े रहना सुरक्षा के लिए भी चिंता का विषय है।

    शहर में गली चौराहों व सड़कों में आवाजाही की निगरानी के लिए तीन चार साल पूर्व पहले विधायक निधि बाद में सांसद निधि से 50 से अधिक कैमरे लगाए गए थे। यह कैमरे रोडवेज स्टेशन, लखनपुर चौराहा, भवानीगंज चौराहा, खताड़ी, ब्लाक रोड, कोटद्वार रोड, लखनपुर, कोसी बैराज, गैस गोदाम रोड समेत अनेक जरूरत वाली जगह पर लगाए गए थे। शहर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पुलिस ने अपनी निगरानी में ले लिया था। इन कैमरों का कंट्रोल रूम कोतवाली में बनाया गया था। कैमरों की मदद से पुलिस को साक्ष्य संकलन में काफी फायदा मिलता था।

    सहीं कैमरे लगे होने से एक डर भी लोगों में बना रहता था। कैमरे खराब होने का नुकसान जांच में होता है। पूर्व में भी लोगों ने कोतवाली पहुंचकर कैमरे ठीक करने की मांग की थी। कैमरे लगाने के बाद उनके रखरखाव में खर्च होने वाले पैसे की कमी को लेकर पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस का कहना है कि कैमरे ठीक कराने के लिए कोई विभागीय मद नहीं होती है। रखरखाव करने वाले ठेकेदार को पैसा नहीं मिला तो उसने भी ध्यान देना छोड़ दिया। धीरे धीरे यह सभी कैमरे खराब होते चले गए। कोतवाली के कंट्रोल रूम में सभी कैमरे बंद दिखाई देते हैं। अब पुलिस ने नगर पालिका से अपने बजट से कैमरे ठीक कराने के लिए कहा है।

    सीओ कार्यालय से एक पत्र मिला है। यह पत्र शहर में खराब हुए कैमरे ठीक कराने के संबंध में भेजा गया है। करीब तीन साढ़े तीन लाख रुपये का खर्चा इसमें हो सकता है। पुलिस की इस मांग को नगर पालिका बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड की बैठक में ही यह पास होगा। - आलोक उनियाल, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका

    शहर में खराब हुए कैमरों को ठीक कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इन दिनों पुलिस की कुछ व्यस्तता है। जल्द ही कैमरे ठीक कराने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट की जानकारी में भी यह मामला रखा जाएगा। -सुमित पांडे, सीओ रामनगर

     

