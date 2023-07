MBPG College Haldwani: बास्केटबाल कोर्ट से शुरू हुआ 'चुनावी खेल', छात्र नेता करने लगे वार्मअप

MBPG College Haldwani कुमाऊं के सबसे बड़े एमबीपीजी कालेज के बास्केटबाल कोर्ट में चुनावी खेल के लिए वार्मअप शुरू हो गया है। छात्र संघ चुनाव की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों ने कोर्ट में पसीना बहाना शुरू कर दिया है। वह स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने आ रहे छात्र-छात्राओं को अपने साथ जोड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं।

MBPG College Haldwani: कालेज के बास्केटबाल कोर्ट में चुनावी खेल के लिए वार्मअप शुरू हो गया है।

Your browser does not support the audio element.

HighLights - एमबीपीजी का बास्केटबाल कोर्ट छात्र नेताओं के काउंटरों से घिरा - नए विद्यार्थियों की मदद को लगाई गई हेल्प डेस्क

सुमित जोशी, हल्द्वानी: MBPG College Haldwani: बास्केटबाल स्पर्धा में आपने दो प्रतिद्वंदी टीमों के खिलाड़ियों को बाल जमीन पर पटकते हुए दौड़ते देखा होगा। खिलाड़ियों का लक्ष्य बाल को बास्केट करना होता है। लेकिन कुमाऊं के सबसे बड़े एमबीपीजी कालेज के बास्केटबाल कोर्ट में चुनावी खेल के लिए वार्मअप शुरू हो गया है। छात्र संघ चुनाव की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों ने कोर्ट में पसीना बहाना शुरू कर दिया है। बास्केटबाल कोर्ट को घेर चुके हैं छात्र नेता कालेज प्रशासन की अनुमित के बाद संगठनों और छात्र नेता परिसर के बास्केटबाल कोर्ट को घेर चुके हैं। यहां नए विद्यार्थियों की मदद के लिए हेल्प डेस्क लगाई हैं। वह स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने आ रहे छात्र-छात्राओं को अपने साथ जोड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अभी प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ हुई है और चुनाव की फिलहाल कोई चर्चा नहीं है। लेकिन छात्र संघ चुनाव की तैयारी कर रहे विद्यार्थी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुके हैं। नए छात्रों को अपने पाले में करके लिए संभावित दावेदार दिनभर बास्केटबाल कोर्ट में दौड़ रहे हैं। इनका लक्ष्य नए विद्यार्थियों के सहारे छात्र संघ के पदों पर विजय प्राप्त करना है। इधर, शुक्रवार को कालेज प्रशासन ने हेल्प डेस्क के लिए बास्केटबाल कोर्ट तय किया था। ऐसे में शनिवार को कोर्ट के चारों ओर छात्र नेताओं के काउंटर लगे रहे। ऐसे में परिसर की अधिकांश भीड़ इसी स्थान पर लगी रही। ऐसे में स्पष्ट है कि एमबीपीजी कालेज के छात्र संघ चुनाव की तैयारी का रण इसी कोर्ट से तैयार होगा।

Edited By: Nirmala Bohra