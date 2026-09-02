हल्द्वानी में काठगोदाम पुल से उफनती गौला नदी में कूदे राम सिंह, ‘वो आखिरी मुस्कान’ छोड़ गई कई सवाल

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। भारी बारिश के बीच मंगलवार को बिंदुखत्ता के शास्त्रीनगर निवासी 65 वर्षीय राम सिंह कोरंगा काठगोदाम पुल से उफनती गौला नदी में कूद गए। घटना के बाद से उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस और एसडीआरएफ ने नदी में तलाश अभियान चलाया, लेकिन तेज बहाव के कारण मुश्किलें बनी हुई हैं।

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि राम सिंह करीब एक वर्ष पहले तक टैक्सी चलाते थे। स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने टैक्सी चलाना छोड़ दिया था और तब से बेरोजगार थे। परिवार में दो बेटे और दो बेटियां हैं।