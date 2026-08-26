LPG उपभोक्ताओं को राहत, E-KYC की अंतिम तारीख बढ़ी; जानें पूरा प्रोसेस

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। गैस सिलिंडर की ईकेवाईसी करवाने की तारीख बढ़ गई है। अब गैस उपभोक्ताओं को 31 अगस्त तक अपने गैस कनेक्शन की ईकेवाईसी करवानी होगी।

कुमाऊं मंडल विकास निगम (केएमवीएन) के गैस मैनेजर रवि मेहरा ने बताया कि कुमाऊं में केएमवीएन इंडेन की 49 एजेंसियां संचालित कर रहा है। इनमें 88 प्रतिशत गैस उपभोक्ताओं ने गैस कनेक्शन की ईकेवाईसी पूरी कर लगी है।

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे जल्द से जल्द ईकेवाईसी करवा लें, वरना बाद में उन्हें सिलिंडर लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

ऐसे कराएं ई-केवाईसी

इंडियन आयल वन एप डाउनलोड कर पंजीकृत मोबाइल नंबर से लागिन करें और दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रॉसेस को पूरा करें।

उपभोक्ता अपने गैस वितरक के यहां उपलब्ध मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन कराकर ई-केवाईसी करा सकते हैं।

नजदीकी गैस एजेंसी में जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

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