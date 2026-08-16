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Nainital Mall Road: सावधान! मालरोड के 40 मीटर हिस्से में उभरी बड़ी दरार, ट्रीटमेंट को लेकर नैनीताल में धरना शुरू

By naresh kumar Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Sun, 16 Aug 2026 11:42 AM (IST)

Nainital Mall Road Damage: नैनीताल में लोअर मालरोड की मरम्मत में दस माह की देरी से आक्रोशित मां नयना देवी व्यापार मंडल अध्यक्ष पुनीत टंडन ने धरना शुरू कर दिया है।

मां नयना देवी व्यापार मंडल अध्यक्ष का गुस्सा फूट पड़ा। Jagran

मां नयना देवी व्यापार मंडल अध्यक्ष का गुस्सा फूट पड़ा। Jagran

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जागरण संवाददाता, नैनीताल। Nainital Mall Road Crack: बीते मानसून में क्षतिग्रस्त हुई लोअर मालरोड की रोकथाम का काम दस माह बाद भी पूरा नहीं होने पर शहर वासियों में बेहद आक्रोश है।

तय समय के बाद भी उपचार में कई माह बीते जाने और प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वाशन के बाद भी काम पूरा नहीं होने पर मां नयना देवी व्यापार मंडल अध्यक्ष का गुस्सा फूट पड़ा।

शहर में एक ओर जब तमाम जनप्रतिनिधि, अधिकारी और शहरवासी आजादी की वर्षगांठ का जश्न मना रहे थे तब पुनीत टंडन ने धरना शुरू कर दिया। रोकथाम स्थल के समीप ही वह टेंट लगाकर पूरी रात धरने पर डटे रहे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक रोकथाम के काम पूरा नहीं होता तब तक वह धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे।

लोअर मालरोड के करीब 40 मीटर हिस्से में बड़ी दरार

बता दें कि बीते सितंबर में लोअर मालरोड के करीब 40 मीटर हिस्से में बड़ी दरार उभर आई थी। लोनिवि ने तत्काल सड़क पर यातायात बंद कर अगले माह इसे ही ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। लेकिन कभी ड्रिलिंग में कठिनाई के चलते रोकथाम कार्य के डिजाइन में बदलाव तो कभी मशीन की तकनीकी खामी के कारण काम की गति बेहद सुस्त बनी रही।

यही कारण है कि मई तक पूरा होने वाला काम अब तक नहीं हो सका है। बीते माह कुमाऊ आयुक्त दीपक रावत ने काम की सुस्त गति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सीसीटीवी की निगरानी में काम कराने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद नई मशीन मंगाकर किये जा रहे काम मे तेजी आई। लेकिन सावन में शुरू हुई कावड़ यात्रा के कारण ड्रिलिंग के बाद भूमिगत की जा रही पाइल केसिंग नैनीताल नहीं पहुंच सकी। जिससे काम फिर धीमा पड़ गया।

इधर पूर्व में कई ज्ञापनों के माध्यम से प्रशासन को चेता रहे मां नयना देवी व्यापार मंडल अध्यक्ष पुनीत टंडन का पारा चढ़ गया। शनिवार को पूर्व में दिए अल्टीमेटम के अनुसार शाम करीब चार बजे वह लोअर मालरोड पहुंचे। जहां उन्होंने सड़क पर लेटकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कई घंटे बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने सड़क पर ही टेंट लगवा लिया। पूरी रात वह टेंट में धरने पर डटे रहे। पूरी रात के बाद उनका धरना जारी है। उन्होंने बताया कि जब तक मालरोड का काम पूरा नहीं होता वह इसी तरह धरने पर डटे रहेंगे।

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