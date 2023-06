Nainital: मानसून की पहली बारिश के साथ ही सामने आने लगीं भूस्खलन की घटनाएं, नैनीताल में दरकी सड़क; आवाजाही बधित

जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह शहर में हल्की वर्षा हो रही थी। इसी दौरान पॉलिटेक्निक कॉलेज के समीप किलबरी रोड का करीब 20 मीटर हिस्सा दर कर खाई में समा गया। गनीमत रही कि इस दौरान सड़क पर कोई वाहन नहीं चल रहा था। भूस्खलन से एटीआई हाईकोर्ट सूखाताल चीना हाउस जुबली हॉल गोपाला सदन बलरामपुर हाउस ओक पार्क नारायण नगर पिटरिया क्षेत्र को पानी आपूर्ति लाइन क्षतिग्रस्त हो गई।

Nainital: हल्की वर्षा में ही दरकी किलबरी रोड

जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर में मानसून की पहली वर्षा में ही भूस्खलन की घटनाए होने लगी है। मंगलवार सुबह हल्की वर्षा के दौरान ही किलबरी रोड पॉलिटेक्निक कॉलेज के समीप ध्वस्त हो गई। सड़क का करीब 20 मीटर हिस्सा दरक कर खाई में समा गया। भूस्खलन से क्षेत्र की पानी की लाइन भी ध्वस्त हो गई। जिससे क्षेत्र में जल संकट गहरा गया है। वही सड़क का आधा हिस्सा ध्वस्त हो जाने के कारण ग्रामीणों के आवाजाही में परेशानी बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह शहर में हल्की वर्षा हो रही थी। इसी दौरान पॉलिटेक्निक कॉलेज के समीप किलबरी रोड का करीब 20 मीटर हिस्सा दर कर खाई में समा गया। गनीमत रही कि इस दौरान सड़क पर कोई वाहन नहीं चल रहा था। भूस्खलन से एटीआई, हाईकोर्ट, सूखाताल, चीना हाउस, जुबली हॉल, गोपाला सदन, बलरामपुर हाउस, ओक पार्क, नारायण नगर, पिटरिया क्षेत्र को पानी आपूर्ति करने वाली लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। जिससे क्षेत्र में जल संकट गहरा गया है। वही किलबरी, पंगोट, घुग्घुखान समेत आधा दर्जन से अधिक गांव से पहुंचने वाले काश्तकारों और ग्रामीणों को आवाजाही में परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों ने तत्काल भूस्खलन रोकथाम के साथ ही क्षतिग्रस्त पानी की लाइन दुरुस्त करने की मांग की है।

