अल्मोड़ा-हल्द्वानी हाईवे पर भूस्खलन, आवाजाही ठप; लगातार पत्थर गिरने से मलबा हटाने का कार्य भी प्रभावित

अल्मोड़ा-हल्द्वानी हाईवे पर नैनीपुल तथा सुयालबाड़ी बाजार क्षेत्र के बीच गुरुवार रात पहाड़ी से भारी भूस्खलन हो गया। हाईवे पर बोल्डर व मलबा आने से आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। लगातार पत्थर गिरने से मलबा हटाए जाने का कार्य भी प्रभावित हो गया है।

संवाद सूत्र, गरमपानी (नैनीताल): अल्मोड़ा-हल्द्वानी हाईवे पर नैनीपुल तथा सुयालबाड़ी बाजार क्षेत्र के बीच गुरुवार रात पहाड़ी से भारी भूस्खलन हो गया। हाईवे पर बोल्डर व मलबा आने से आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। लगातार पत्थर गिरने से मलबा हटाए जाने का कार्य भी प्रभावित हो गया है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने रूट डायवर्ट कर दिया है। दिनभर बारिश के बाद गिरते रहे पत्थर दिनभर बारिश के बाद गुरुवार को हाईवे पर जगह-जगह पत्थर गिरते रहे। रात दस बजे के आसपास सुयालबाड़ी बाजार से कुछ आगे कत्यागाढ़ पुल के समीप पहाड़ी से भारी भूस्खलन हो गया। गनीमत रही कि कोई वाहन चपेट में नहीं आया। हाईवे पर आवाजाही ठप होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। अल्मोड़ा से हल्द्वानी के बीच आवाजाही वाले वाहन दोनों तरफ फंस गए। यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। सूचना पर क्वारब चौकी इंचार्ज बालकृष्ण आर्या मय टीम मौके पर पहुंचे। एनएच कर्मियों को भी सूचना भेजी गई। लोडर मशीन की मदद से मलबा व बोल्डर हटाए जाने के प्रयास शुरू किए गए मगर पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने से कार्य में बाधा आई। सुरक्षा के मद्देनजर किया गया रूट डायवर्ट चौकी प्रभारी के अनुसार भारी भूस्खलन होने तथा लगातार पत्थर गिरने से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल रूट डायवर्ट कर दिया गया है। अल्मोड़ा से हल्द्वानी की ओर जाने वाले वाहनों को क्वारब से वाया रामगढ़ होते हुए भवाली तथा हल्द्वानी से पहाड़ जा रहे वाहनों को भवाली तथा खैरना से गतंव्य को रवाना किया जा रहा है।

