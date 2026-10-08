लगातार 7वीं बार स्टैनफोर्ड की शीर्ष वैज्ञानिक सूची में कुमाऊं विवि के प्रो. नंदगोपाल साहू, किया ये खास रिसर्च
प्रो. नंदगोपाल साहू लगातार सातवें वर्ष स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की विश्व के शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हुए हैं।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जागरण संवाददाता, नैनीताल। कुमाऊं विश्वविद्यालय के रसायन विभाग के प्रो. नंदगोपाल साहू ने लगातार सात वर्षों से वैश्विक स्तर पर अपनी शोध उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की विश्व के शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिक 2025 सूची में स्थान बनाए रखा है। यह प्रतिष्ठित सूची दो प्रकार की रैंकिंग प्रदान करती है।
सिंगल-ईयर (2025), जो केवल वर्ष 2025 के शोध प्रभाव को दर्शाती है, करियर-लॉन्ग (1960-2025), जो पूरे शोध-जीवन के कुल योगदान का सूचक है। 2025 में प्रो. साहू का सिंगल-ईयर रैंक पॉलीमर विज्ञान में 850 और नैनोसाइंस एवं नैनोटेक्नोलॉजी में 914 रहा, जबकि करियर-लॉन्ग रैंक क्रमशः 1986 और 1,854 है।
पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान
उनके प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक अनुसंधान विशेष रूप से पॉलीमर और नैनो सामग्री, ऊर्जा भंडारण प्रणालियां, वेस्ट मैनेजमेंट, पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ रसायन प्रक्रिया और उन्नत सामग्रियों के विकास पर केंद्रित हैं।
उन्होंने उच्च प्रदर्शन वाले पॉलीमर और नैनो-संरचित सामग्रियों का निर्माण किया है, जो बैटरियों, सुपरकैपेसिटर और अन्य ऊर्जा उपकरणों में उपयोगी हैं। उनके कार्यों ने टिकाऊ और ऊर्जा-कुशल उपकरणों के विकास में मदद की है, साथ ही पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान के लिए नए वैज्ञानिक मार्ग प्रस्तुत किए हैं।
उनके कार्य ने न केवल अकादमिक क्षेत्र में बल्कि समाज के लिए भी कई लाभ प्रस्तुत किए , जैसे ऊर्जा-कुशल उपकरण, पर्यावरण अनुकूल सामग्री और नए वैज्ञानिक समाधान जो उद्योग और शिक्षा दोनों में उपयोगी हैं। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर कुलपति, प्रो एसपीएस बिष्ट, रजिस्ट्रार प्रो रीतेश साह सहित अन्य ने साहू को बधाई देते हुए निरंतर उत्कृष्ट शोध प्रयासों की सराहना की।