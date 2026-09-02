कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने लटकाए रिजल्ट, एमबीपीजी में पेट्रोल लेकर छत पर चढ़े गुस्साए छात्र... खुद पर उड़ेला

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । कुमाऊं विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षाएं खत्म होने के दो माह बाद भी परिणाम घोषित नहीं कर पाया है। स्नातक द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के साथ ही बैक परीक्षाओं के रिजल्ट अभी तक लटके हुए हैं।

छात्र लगातार परिणाम घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय अभी तक रुख स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। कुवि के रवैए को देख एमबीपीजी कालेज के छात्र बुधवार को भड़क गए।

परिणाम घोषित न होने पर नाराजगी जताते हुए प्राचार्य कक्ष पर पेट्रोल लेकर चढ़ गए। विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया। इस दौरान छत पर चढ़े मुकेश पाण्डेय और मेहुल साह ने खुद पर पेट्रोल डाल दिया। बेहोश हुए छात्र मुकेश पाण्डेय को छत से उतारकर अस्पताल ले जाया गया।

एनएसयूआइ से जुड़े मेहुल साह ने कहा बैंक परीक्षा परिणाम आए बगैर कई विद्यार्थी पीजी कक्षाओं के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। चार सितंबर अंतिम तिथि घोषित की गई है और कई विषयों में सीटें भी भर गई हैं। साथ ही अन्य संस्थानों में प्रवेश अंतिम चरण में है। इधर, बवाल होता देख कालेज परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया है।

प्राचार्य प्रो. एनएस बनकोटी सहित अन्य शिक्षकों ने मनाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित छात्र छत से उतरने को तैयार नहीं है। वहीं, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में कुवि के कार्यवाहक कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी को ज्ञापन सौंपा।