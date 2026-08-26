कानून बनने के 37 साल बाद आई याद, अब बिना रजिस्ट्रेशन शोरूम से बाहर नहीं निकलेंगी गाड़ियां

जागरण संवाददाता, रामनगर। अगर आप इस बार रक्षाबंधन, नवरात्र, दीपावली आदि त्योहारों पर नई कार, बाइक या अन्य वाहन बिना रजिस्ट्रेशन घर लाने की सोच रहे हैं तो अपनी योजना बदल लीजिए। अब बिना पंजीकरण शोरूम से वाहन नहीं दिया जाएगा। परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 39 के नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए एक बार फिर आदेश जारी कर दिया है।

दरअसल, 37 वर्ष पुराने नियमों को लागू करने को लेकर अब तक हीलाहवाली बरती जा रही थी। शोरूम संचालक इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। परिवहन विभाग भी नियमों में ढील देते रहा है, लेकिन अब कुमाऊं के शोरूम संचालक कार, बाइक आदि वाहनों को बेचने में मनमानी नहीं कर सकेंगे। अब शोरूम से गाड़ी तभी बाहर आएगी जब उसका परमानेंट रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) पूरा हो चुका होगा।

शोरूम संचालक से लेकर वाहन मालिक पर होगी कार्रवाई परिवहन विभाग के स्पष्ट निर्देश हैं कि सड़क पर बिना नंबर के नए वाहन दौड़ते हुए पाए जाएंगे तो शोरूम संचालक व वाहन मालिक पर निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई होगी। इसमें बेचे गए वाहन के टैक्स का 15 गुना तक शोरूम संचालक को देने का नियम है। साथ ही उस वाहन को सीज भी किया जाएगा।