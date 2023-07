आइजी कुमाऊं डा. नीलेश आनंद भरणे सीधे साइबर सेल व एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की मानीटरिंग करेंगे। हर हफ्ते इंचार्जों से काम की प्रगति रिपोर्ट मांगी जाएगी। आइजी ने बताया कि साइबर अपराध बढ़ रहा है। साइबर थाना व साइबर सेल पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है लेकिन शातिर अपराधी किसी न किसी को झांसे में लेकर ठग लेते हैं।

कुमाऊं IG करेंगे साइबर सेल व ANTF के काम की हर हफ्ते मानिटरिंग

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: आइजी कुमाऊं डा. नीलेश आनंद भरणे सीधे साइबर सेल व एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की मानीटरिंग करेंगे। हर हफ्ते इंचार्जों से काम की प्रगति रिपोर्ट मांगी जाएगी। आइजी ने बताया कि साइबर अपराध बढ़ रहा है। साइबर थाना व साइबर सेल पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन शातिर अपराधी किसी न किसी को झांसे में लेकर ठग लेते हैं। साइबर सेल में जायेंगे प्रशिक्षण प्राप्त पुलिसकर्मी उन्होंने बताया कि पूर्व में पुलिसकर्मियों को देहरादून में साइबर अपराध को लेकर प्रशिक्षण दिया गया था। ज्यादातर पुलिसकर्मी सेल में तैनात हैं। कुछ पुलिसकर्मी थाना-चौकी में काम कर रहे हैं। प्रशिक्षण प्राप्त पुलिसकर्मी साइबर सेल में जाएंगे। साथ ही अन्य पुलिसकर्मियों को भी साइबर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिला अपराध रोकने के लिए बढ़ाई जायेगी महिला सेल सक्रियता आइजी ने कहा कि साइबर अपराध की शिकायत पर क्या कार्रवाई हो रही है, कितने लोगों को पैसा लौटाया गया और एएनटीएफ ने नशा रोकने के लिए क्या कार्रवाई की व कितने तस्करों को पकड़ा, इन सब की मानीटरिंग हर हफ्ते वह खुद करेंगे। साथ ही आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जाएंगे। महिला अपराध रोकने के लिए महिला सेल की सक्रियता भी बढ़ाई जाएगी।

