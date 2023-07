Train Cancelled Today: कानपुर सेंट्रल-काठगोदाम एक्सप्रेस ट्रेन 10 जुलाई को रहेगी निरस्त; जम्मू तवी भी हुई रद्द

उत्तर रेलवे के सरहिंद-नांगल डैम चंडीगढ़-सनहवाल व अंबाला-सहारनपुर रेल खंडों पर भारी वर्षा और जलभराव से रविवार यानी नौ जुलाई को जम्मू तवी-काठगोदाम एक्सप्रेस निरस्त रही। वहीं काठगोदाम से सोमवार यानी 10 जुलाई को प्रस्थान करने वाली काठगोदाम-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस भी निरस्त कर दी गई है। इसके अलावा सोमवार को कानपुर सेंट्रल-काठगोदाम एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। काठगोदाम से प्रस्थान करने वाली 12207 काठगोदाम-जम्मू तवी एक्सप्रेस भी निरस्त रहेगी।

कानपुर सेंट्रल-काठगोदाम एक्सप्रेस ट्रेन 10 जुलाई को रहेगी निरस्त

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: उत्तर रेलवे के सरहिंद-नांगल डैम, चंडीगढ़-सनहवाल व अंबाला-सहारनपुर रेल खंडों पर भारी वर्षा और जलभराव से रविवार यानी नौ जुलाई को जम्मू तवी-काठगोदाम एक्सप्रेस निरस्त रही। वहीं काठगोदाम से सोमवार यानी 10 जुलाई को प्रस्थान करने वाली काठगोदाम-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस भी निरस्त कर दी गई है। इसके अलावा सोमवार को कानपुर सेंट्रल-काठगोदाम एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। काठगोदाम से प्रस्थान करने वाली 12207 काठगोदाम-जम्मू तवी एक्सप्रेस भी निरस्त रहेगी।

