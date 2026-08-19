पति की हुई मौत, सरकारी नौकरी पाने को सामने आ गई दो पत्नियां; विभाग बना घनचक्कर
कालाढूंगी में वन निगम कर्मचारी प्रेम राम की मौत के बाद उसकी दो पत्नियों के बीच पेंशन, ईपीएफ और अन्य लाभों को लेकर विवाद हो गया है।
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जागरण संवाददाता, रामनगर। कालाढुंगी में वन निगम में तैनात कर्मचारी की मौत के बाद उसकी दो पत्नियों के बीच विवाद हो गया। अब यह मामला कोर्ट पहुंच गया है। जिस वजह से कर्मचारी का पेंशन, ईपीएफ व ईएल का मामला फंस गया है।
कालाढुंगी अंतर्गत वन विकास निगम में कार्यरत एक चतुर्थ श्रेणी कर्मी प्रेम राम की 2024 को मौत हो गई थी। कर्मचारी पत्नी के साथ कालाढूंगी में रहकर नौकरी करता था। जबकि पहली पत्नी विवाद के बाद हल्द्वानी में रह रही है। कर्मचारी के कालाढूंगी में रहने वाली पत्नी से चार बच्चे हैं।
जिला कोर्ट पहुंचा मामला
हल्द्वानी में रह रही पत्नी से एक बेटी है। पति की मौत के बाद कालाढुंगी में रह रही दूसरी पत्नी ने पति की मौत के बाद नौकरी के लिए विभाग में अपने दस्तावेज जमा करवाए। तभी पहली पत्नी ने भी निगम में पति की नौकरी में अपना अधिकार जताया। इससे विभागीय अधिकारी भी आश्चर्य में पड़ गए।
अधिकारियों ने बताया कि दोनों पत्नियों का मामला परिवार न्यायालय में चला। वहां से निपटारा नहीं होने पर दोनों जिला कोर्ट पहुंची है। वन निगम के अधिकारी मुदित आर्य ने बताया प्रकरण कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट जो भी निर्णय करेगी। उसी आधार पर निगम अपनी कार्रवाई करेगा।