बदला ट्रैफिक प्लान: दो दिन भारी वाहनों पर रोक, टैक्सी और दोपहिया से नहीं जा पाएंगे Kainchi Dham

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कैंची धाम में वीकेंड पर श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए पुलिस ने आज और कल के लिए यातायात और डायवर्जन प्लान जारी किया है। इस दौरान कैंची धाम, भवाली और भीमताल क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बदली रहेगी।

भारी वाहनों का सुबह तीन बजे से रात 11 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, कैंची धाम जाने वाले बाहरी पर्यटकों को निजी वाहन निर्धारित पार्किंग में खड़े करने होंगे। मंदिर तक पहुंचने के लिए शटल सेवा की व्यवस्था रहेगी।