कैंची धाम जा रहे कानपुर के पर्यटकों की चलती कार में लगी आग, बाल-बाल बचे

जागरण संवाददाता, हल्दूचौड़। कैंची धाम दर्शन के लिए जा रहे कानपुर के पर्यटकों की चलती कार में मोटाहल्दू के पास अचानक आग लग गई। बुधवार रात हुए हादसे से कार में सवार पर्यटकों में अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि आग विकराल रूप लेने से पहले दोनों पर्यटक कार से बाहर निकल आए और बाल-बाल बच गए।

जानकारी के अनुसार अकबरपुर, कानपुर निवासी सुनील कुमार और उमेश सिंह हुंडई कार संख्या यूपी 78 एडी-8677 से कैंची धाम में बाबा नीब करौरी के दर्शन के लिए जा रहे थे। मोटाहल्दू के पास अचानक कार से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते उसमें आग लग गई। दोनों ने तत्काल कार रोककर बाहर निकलकर अपनी जान बचाई।