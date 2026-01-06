कैंची धाम में क्यों बढ़ी जेन-जी की आस्था? हैरान कर देगी वजह, बाबा नीब करौरी के दरबार में युवाओं की भीड़

गणेश जोशी, हल्द्वानी। कैंची धाम नैनीताल की ख्याति पूरी दुनिया में फैली है। यही कारण है कि इस धाम में हर दिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। हनुमान भक्त नीब करौरी महाराज के दर पर मत्था टेकने वालों में सबसे अधिक युवा यानी जेन-जी हैं। जिनकी उम्र 15 से 30 वर्ष की है।

श्रद्धालुओं में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली व बिहार से हैं। विदेश में भी बाबा के प्रति आस्था है। नेपाल से लेकर नीदरलैंड से भी अनुयायी बाबा के दर्शन को आते हैं। खास बात यह है कि 95 प्रतिशत श्रद्धालु आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए ही बाबा के दर पर आते हैं।

पर्यटन विभाग के सहयोग से अर्थ एवं संख्या विभाग ने अगस्त, सितंबर व अक्टूबर 2025 में धाम आए तीन हजार श्रद्धालुओं पर अध्ययन किया। इसमें पाया कि 73.40 प्रतिशत पर्यटक केवल कैंची धाम तक ही सीमित रहे हैं। जबकि शेष ने नैनीताल, भवाली, भीमताल, मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा, कौसानी, जागेश्वर व रानीखेत जैसे अन्य पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया।

64.77 प्रतिशत पर्यटक एक ही दिन में दर्शन कर लौट गए। केवल 22 प्रतिशत पर्यटक ही होटल या होमस्टे में रुके। इस सर्वे के अनुसार, 82.47 प्रतिशत श्रद्धालु उत्तराखंड के बाहर के राज्यों से व 17.33 प्रतिशत स्थानीय थे। सबसे अधिक 29.13 प्रतिशत श्रद्धालु उत्तर प्रदेश से आए हैं। दिल्ली से 13.04 प्रतिशत व बिहार से 11.37 प्रतिशत हैं। विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या 0.20 प्रतिशत ही रही है। इसमें नेपाल और नीदरलैंड के लोग हैं।

कचरा प्रबंधन न होना खल रहा सर्वे में यह भी देखा गया कि 74 प्रतिशत पर्यटक पार्किंग व्यवस्था से असंतुष्ट थे। 58 प्रतिशत ने शौचालय व स्वच्छता सुविधाओं पर नाराजगी जताई। 54 प्रतिशत कचरा प्रबंधन और 52 प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नाराज दिखे। जबकि 24 प्रतिशत साफ-सफाई से संतुष्ट नहीं थे।