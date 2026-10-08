कॉर्बेट पार्क पहुंचे सिंगर जुबिन नौटियाल, फाटो जंगल में की सफारी... सादगी से जीता फैंस का दिल

जागरण संवाददाता, रामनगर। बॉलीवुड के मशहूर गायक जुबिन नौटियाल गुरुवार को एक गोपनीय दौरे के तहत तराई पश्चिमी वन प्रभाग के प्रसिद्ध फाटो पर्यटन जोन पहुंचे। जुबिन ने यहां सुबह की पाली में जंगल सफारी का लुत्फ उठाया।

सुबह-सुबह अचानक अपने बीच बॉलीवुड स्टार को देखकर वहां मौजूद नेचर गाइड, जिप्सी चालक और वन कर्मी बेहद खुश हो गए। इस दौरान प्रशंसकों ने जुबिन के साथ जमकर तस्वीरें और सेल्फी भी लीं।

जुबिन नौटियाल ने भी मुस्कुराते हुए अपने प्रशंसकों को निराश नहीं किया। इसके बाद, जुबिन अपने स्टाफ के तीन सदस्यों के साथ जिप्सी से जंगल सफारी के लिए रवाना हुए। उन्होंने फाटो ज़ोन के घने जंगलों और प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लिया।