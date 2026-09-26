जागरण विमर्श: एआइ और रोबोटिक्स इंजीनियरिंग से स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों से निपटेगा उत्तराखंड- शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल

गोविंद बिष्ट जागरण, हल्द्वानी। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं की मजबूती के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) और रोबोटिक्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकारी चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ तकनीकी प्रशिक्षण के बाद लोगों को मिलने वाली सुविधाओं का दायरा भी बढ़ेगा।

108 सेवा के रिस्पांस टाइम को कम कर अतिरिक्त राहत देने की तैयारी है। स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में सेवा देने वाले डाक्टर अपने परिवार और बच्चों की बेहतर पढ़ाई को लेकर चिंतित रहते हैं। इनके परिवारों के लिए हल्द्वानी-देहरादून में आवासीय कालोनी का निर्माण किया जाएगा। यहां सुविधा संग सुरक्षा का जिम्मा सरकार का होगा।



शुक्रवार को जागरण विमर्श के दौरान स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने स्वास्थ्य क्षेत्र के 'मौजूदा ढांचे और संभावना' विषय पर चीफ रिपोर्टर गणेश जोशी व रिपोर्टर उदय सेठ से खुलकर संवाद किया। मेडिकल कालेज में फैकल्टी की कमी के सवाल पर मंत्री उनिया ने कहा कि इस कमी को दूर करने के लिए मंत्रालय संभालने के बाद उन्होंने पहली कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया था कि साक्षात्कार के बाद नियुक्ति की फाइल को मंत्री और सीएम के पास लाने की जरूरत नहीं होगी।

मामले के कई चरणों से गुजरने की बजाय अक्सर देरी होती है। इसलिए सचिव स्तर से ही ज्वाइनिंग को लेकर फैसला होगा। पर्वतीय क्षेत्र में सुविधाओं के विस्तार के लिए चिकित्सकों का वेतन बढ़ाने के साथ ही सरकारी परिसर में निजी प्रैक्टिस की अनुमति दी गई है। इसके अलावा ट्रांसफर पालिसी में 'पैकेज' सिस्टम तैयार किया गया है। यानी किसी एक विशेषज्ञ के अभाव में दूसरे का काम न अटके।

डिलीवरी से जुड़े मामलों में गायनोलाजिस्ट संग एनेस्थेटिक की अहम भूमिकी होती है। पैकेज में इन दोनों पदों को शामिल किया गया है। वहीं, हल्द्वानी में लंबे समय से निर्माणाधीन राज्य कैंसर संस्थान की लेटलतीफी पर मंत्री का कहना था कि सरकार गंभीरता इस पर काम कर रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर संचालन को लेकर वेदांता अस्पताल सहमत है। टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट से भी बात चल रही है। प्रस्ताव के परीक्षण के बाद जल्द राज्य के लोगों के हित में निर्णय लिया जाएगा।