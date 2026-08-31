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प्रश्न पहर: आईजी कुमाऊं निवेदिता कुकरेती से सीधे जुड़ें, पाएं समस्याओं का समाधान

By Digital Desk Edited By: Shivam Yadav
Updated: Mon, 31 Aug 2026 06:01 PM (IST)

आईजी कुमाऊं निवेदिता कुकरेती 1 सितंबर को दैनिक जागरण के 'प्रश्न पहर' में पाठकों से सीधे संवाद करेंगी। वह पोक्सो, ...और पढ़ें

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HighLights

  1. आईजी कुमाऊं निवेदिता कुकरेती से सीधे संवाद का अवसर।

  2. पोक्सो, महिला अपराध, नशे पर सवालों के जवाब मिलें।

  3. दैनिक जागरण के 'प्रश्न पहर' में 1 सितंबर को।

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। दैनिक जागरण के विशेष कार्यक्रम ‘प्रश्नपहर’ में इस बार कुमाऊं रेंज की आईजी निवेदिता कुकरेती अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। कार्यक्रम में वह पोक्सो कानून, महिलाओं से जुड़े अपराध, नशे और नशे के बढ़ते चलन से जुड़े अपराधों पर पाठकों और आमजन के सवालों के जवाब देंगी। साथ ही इन गंभीर मुद्दों से संबंधित शिकायतों को सुनकर उनके समाधान के बारे में भी जानकारी देंगी।

यदि आपके मन में भी इन विषयों से जुड़ा कोई सवाल, शिकायत या समस्या है तो आप दैनिक जागरण के प्रश्न पहर में फोन कर सीधे आईजी कुमाऊं से बात कर सकते हैं।

तिथि- एक सितंबर, मंगलवार
समय - दोपहर 12 बजे से एक बजे तक
संपर्क : 99975 90101 , 05946235005

 