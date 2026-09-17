फिंगरप्रिंट और रेटिना मिलान न होने से नहीं हो पा रही राशन कार्ड की e-KYC... ये है सॉल्यूशन

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। अगर परिवार की सालाना आय पांच लाख रुपये से अधिक है तो आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा।

अभी जिले में सिर्फ राज्य खाद्य योजना का पीला राशन कार्ड बन रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के सफेद और अंत्योदय योजना के गुलाबी कार्ड बनाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। यह जानकारी बुधवार को दैनिक जागरण कार्यालय में हुए प्रश्न पहर कार्यक्रम में जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन ने दी।

वह जागरण के सुधि पाठकों के सवालों के जवाब दे रहे थे। कार्यक्रम में सर्वाधिक सवाल राशन कार्ड रद्द होने या ट्रांसफर के दौरान नाम कटने के आए। इसके जवाब में जिला पूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इनकम टैक्स भरने वालों के नाम पिछले वर्ष ही काट दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि राशन कार्ड सिर्फ राशन के लिए है, इसका पहचान या अन्य किसी भी लाभ में इस्तेमाल नहीं होता है।

नया राशन कार्ड कैसे बनवाएं कई पाठकों ने नया राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया पूछी। उन्होंने बताया कि जिन परिवार की सालाना आय पांच लाख रुपये से कम है, वे तहसील से आय प्रमाण पत्र बनवा लें। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्य के आधार कार्ड की प्रति, अगर नवजात बच्चे हैं तो उनका जन्म प्रमाण पत्र, महिला मुखिया की फोटो और उनके बैंक खाते की पासबुक की प्रति, पैन या वोटर आइडी कार्ड की प्रति, बिजली बिल या गैस कनेक्शन के बिल की प्रति के साथ क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आनलाइन पोर्टल uk.smartpds.nic.in पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न: फिंगरप्रिंट और आंखों के रेटिना का मिलान नहीं होने से ईकेवाईसी नहीं हो पा रही है।- दर्शन सिंह, तल्ला किशनपुर

उत्तर: आप किसी को अपने राशन कार्ड का नामिनी बना लीजिए। इससे आपको कुछ समय तक राशन मिलता रहेगा, लेकिन यह अस्थायी व्यवस्था है। आप आधार सेंटर पर जाकर अपने बायोमीट्रिक को अपडेट कर लीजिए। इसके बाद आपका ईकेवाईसी हो जाएगा।