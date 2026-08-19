Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

कैसे होगी मोबाइल से बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग? बस फॉलो करें ये आसान स्टेप्स

By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Wed, 19 Aug 2026 05:06 PM (GMT+05:30)

उत्तराखंड में आधार सीडिंग न होने से हजारों पेंशनर्स के चार माह के भुगतान अटके हैं। यहां जानिए आधार सीडिंग के आसान स्टेप्स।

इस तस्वीर का उपयोग सांकेतिक रूप में किया गया है।

इस तस्वीर का उपयोग सांकेतिक रूप में किया गया है।

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

निर्मला बोहरा, उत्तराखंड। आधार सीडिंग न होने के कारण उत्तराखंड में हजारों पेंशनर्स का चार माह का भुगतान अटका है।अधिकारियों ने लाभार्थियों से जल्द बैंक खाते को आधार से लिंक कराने का आग्रह किया है ताकि लंबित राशि मिल सके।

उत्तराखंड में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के तहत 1500 रुपए प्रति माह की दर से रुपए दिए जाते हैं।

सबसे ज्यादा वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी

  • वहीं जुलाई की सबसे ज्यादा पेंशनर्स लाभार्थी वृद्धावस्था पेंशन के रहे। करीब छह लाख लोगों को प्रतिमाह की दर से 1500 रुपए पेंशन दी गई।
  • विधवा पेंशन के अंतर्गत दो लाख से ज्यादा लाभार्थियों को भुगतान किया गया।
  • दिव्यांग पेंशन में 89 हजार लोगों को पेंशन के 1500 रुपए दिए गए।
WhatsApp Image 2026-08-19 at 5.28.37 PM

आधार सीडिंग क्या है?

आधार सीडिंग का मतलब किसी सरकारी योजना-दस्तावेज या बैंक खाते से अपना आधार नंबर को जोड़ना है।

आधार सीडिंग के आसान स्टेप्स

  • सबसे पहले NPCI Portal पर जाएं। होमपेज पर दिए गए मेन्यू पर क्लिक करें।
  • कंज्यूमर पर जाएं। आधार सीडिंग इनेबलर पर जाएं।
  • अब आधार सीडिंग पर जाएं और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
  • लिस्ट में अपने बैंक का नाम चुनें। सीडिंग का प्रकार चुनें।
  • अपना अकाउंट नंबर दर्ज करें और पुष्टि करें। कैप्चा कोड भरें और नियम-शर्तों पर सहमति दें।
  • अब आधार से रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करके सबमिट करें।

यह भी पढ़ें- दिल्ली लक्ष्मी योजना: 27 अगस्त से महिलाओं को मिलेगा पेंशन का आधिकारिक पत्र, 1 सितंबर से खाते में आएगी राशि

यह भी पढ़ें- FD या म्यूचुअल फंड...रिटायरमेंट में बाकी हैं 5 साल तो क्या करें, कहां करें निवेश? हेल्थ से पेंशन तक का पूरा गणित