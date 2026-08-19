कैसे होगी मोबाइल से बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग? बस फॉलो करें ये आसान स्टेप्स

निर्मला बोहरा, उत्तराखंड। आधार सीडिंग न होने के कारण उत्तराखंड में हजारों पेंशनर्स का चार माह का भुगतान अटका है।अधिकारियों ने लाभार्थियों से जल्द बैंक खाते को आधार से लिंक कराने का आग्रह किया है ताकि लंबित राशि मिल सके।

उत्तराखंड में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के तहत 1500 रुपए प्रति माह की दर से रुपए दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी वहीं जुलाई की सबसे ज्यादा पेंशनर्स लाभार्थी वृद्धावस्था पेंशन के रहे। करीब छह लाख लोगों को प्रतिमाह की दर से 1500 रुपए पेंशन दी गई।

विधवा पेंशन के अंतर्गत दो लाख से ज्यादा लाभार्थियों को भुगतान किया गया।

दिव्यांग पेंशन में 89 हजार लोगों को पेंशन के 1500 रुपए दिए गए। आधार सीडिंग क्या है? आधार सीडिंग का मतलब किसी सरकारी योजना-दस्तावेज या बैंक खाते से अपना आधार नंबर को जोड़ना है।