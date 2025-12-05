होटल के मैनेजर की तरह जंगल में तैनात होंगे हाउस कीपिंग सुपरवाइजर, उत्तराखंड में सैलानियों के लिए खास पहल

जागरण संवाददाता, रामनगर। होटलों की तरह अब वन विभाग भी पर्यटकों के नाइट स्टे के लिए बनाए गए अपने कक्षों के संचालन के लिए मैनेजर रखेगा। इसके लिए वन विभाग की ओर से कवायद की जा रही है। एक मुख्य व एक सहायक मैनेजर की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत फाटो पर्यटन जोन में नाइट स्टे के लिए ट्री हाउस, मिटटी के हाउस, विभागीय समेत कुल 14 कक्ष बनाए गए हैं। यहां पर्यटकों के आवभगत के लिए वन विभाग ने अभी दैनिक श्रमिकों रखा है। फाटो में बने कक्षों में ठहरने के दौरान पर्यटकों को कई बार असुविधा होती है तो वह वनाधिकारियों व वनकर्मियों को कहते हैं। ऐसे में वन विभाग के कर्मियों का जंगल आदि में गश्त व विभागीय कामकाज भी प्रभावित हो जाते हैं। इसके अलावा दैनिक श्रमिक होने की वजह से पर्यटकों की उतनी आवभगत नहीं हो पाती है। जबकि पर्यटक पैसा विभाग को देता है।